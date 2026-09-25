Abu Farchi a marcat golul egalizator și imediat a fost eliminat

Austria a câştigat in extremis meciul disputat contra Israelului (3-1), în prima etapă din Liga Națiunilor 2026-2027 (Liga B), într-un meci disputat pe Raiffeisen Arena din Linz.

Romano Schmid a deschis scorul în minutul 43, din penalty, iar oaspeții au egalat prin Sayed Abu Farchi (min. 55). Imediat după marcarea golului egalizator, atacantul israelian a primit al doilea cartonaș galben, din cauză că s-a dus la colțul terenului, a luat steagul de corner și l-a folosit pentru a mima că trage cu pușca.

Gestul de bucurie a fost considerat provocator de arbitrul bulgar Georgi Kabakov. Cu un om plus pe teren, austriecii au marcat pe final prin Phillipp Mwene (90) și Sasa Kalajdzic (90+3).

Sayed Abu Farchi are origini arabe, dar e cetățean israelian

Interesant este că Sayed Abu Farchi (20 de ani), care evoluează la Colorado Rapids (MLS), este originar din orașul Baqa al-Gharbiyye din districtul Haifa. Localitatea este predominant musulmană și face parte din Linia Verde stabilită de armistițiului Războiului Arabo-Israelian din 1948, între regiunile evreiești și Cisiordania.

Vârful de atac este cetățean israelian de origine arabă, la fel ca alte 2 milioane de persoane din Israel (20% din poulația țării). Tot mai mulți membri ai acestei minorități s-au îndepărtat de cerințele înființării oficiale a unui stat pelestinian și s-au oferit ca voluntari în Armata Israelului, după 2016, existând chiar și unități majoritar arabe în cadrul IDF.

În condițiile intensificării confruntărilor armate, pe fondul Atacurilor Hamas din 7 octombrie 2023 și a răspunsului dur al Israelului în Fâșia Gaza, Cisiordania, Sudul Libanului și Înălțimile Golan, dar și conflictului cu Iranul, partidele reprezentativei conduse de Ran Ben-Shimon sunt întâmpinate în multe locuri cu proteste.

În timp ce activiștii politici de stânga acuză un genocid deliberat împotriva populației palestiniene, oficialii de la Tel Aviv răspund că Armata Israeliană (Tsva Hagana le-Yisra'el / IDF) doar se apără și răspunde provocărilor unor organizații teroriste, precum Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (Iran), Hamas (Palestina), Ansar Allah (Yemen), Uli al-Baas (Siria), Kataib Hezbollah (Irak) și Hezbollah (Liban).

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