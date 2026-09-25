Jamal Musiala, care a suferit o ruptură musculară la coapsă, şi Kai Havertz (foto), cu o întindere musculară, vor trebui să părăsească mai devreme lotul naţionalei Germaniei, a anunţat, vineri, Federaţia Germană de Fotbal (DFB), într-un comunicat, citat de AFP.

Kai Havertz și Jamal Musiala au părăsit lotul Germaniei

Joi seara, în prima etapă a Ligii Naţiunilor, Musiala a resimţit dureri la încălzire şi a fost înlocuit chiar înaintea debutului meciului cu Olanda (1-1), de la Amsterdam, cu Nadiem Amiri.

Examenele medicale au evidenţiat o ruptură musculară, a precizat DFB. Musiala va părăsit lotul pentru a începe recuperarea la Munchen. Gravitatea accidentării jucătorului lui Bayern Munchen nu a fost precizată şi nici eventuala durată a indisponibilităţii sale.

După o intervenţie dură a lui Quinten Timber (care a primit un cartonaş galben), în minutul 28, Havertz a părăsit terenul, atacantul lui Arsenal fiind înlocuit cu Younes Ebnoutalib câteva minute mai târziu.

Jurgen Klopp i-a adus mai devreme pe Jonathan Burkardt şi Florian Wirtz

Pentru a compensa absenţele celor doi, Jonathan Burkardt şi Florian Wirtz vor completa lotul echipei antrenate de Jurgen Klopp începând de vineri, mai devreme decât era prevăzut.

Pentru această fereastră internaţională lungă de trei săptămâni, selecţionerul Jurgen Klopp a convocat 44 de jucători, repartizaţi pe două liste, una pentru meciurile de la Amsterdam, contra Olandei, şi de la Augsburg, contra Greciei, programat duminică, iar alta pentru a doua parte, începând de luni, în vederea partidelor cu Serbie de la Munchen (1 octombrie) şi cu Grecia de la Salonic (4 octombrie), informează Agerpres.

Musiala şi Havertz se aflau pe prima listă, iar Burkardt şi Wirtz, pe a doua.