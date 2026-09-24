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Nikita Stoinov, fotbalistul lui Dinamo, impecabil la debut! ”Jucător-cheie” pentru selecționer și ”viitorul echipei naționale”

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Numai amical n-a fost! Cum s-a descurcat Nikita Stoinov de la Dinamo în al doilea său meci ca titular la națională

Astăzi, de la ora 21:45, naționala Israelului debutează în Liga Națiunilor cu un meci în deplasare în Austria.

Nikita Stoinov (21 de ani împliniți luna trecută), fundașul central al lui Dinamo, este anunțat titular, iar presa israeliană pomenește despre ”marele test” al fotbalistului care impresionează la liderul din Superliga României.

Într-un material intitulat ”Viitorul este aici: marele test al lui Nikita Stoinov”, jurnalistul Roy Weinberg de la Sport5 îl caracterizează pe dinamovist ca fiind ”unul dintre cei mai promițători fundași apăruți în ultima vreme în Israel”.

”Unul dintre cei mai buni fundași de vârsta lui din Europa în ceea ce privește contracararea driblingurilor”

”Fizicul lui Stoinov este neobișnuit pentru un fundaș israelian. La o înălțime de 1,92 metri, este foarte rapid pentru un apărător - anul trecut a ajuns la o viteză maximă de 34,8 km/h, peste orice alt fundaș convocat din liga noastră la națională în ultimele două sezoane.

Dacă adăugăm și că piciorul lui de bază este stângul, o altă trăsătură rară în peisajul fotbalistic israelian, iată că avem un fotbalist cu trăsături fizice rare în regiunea noastră.

În plus, Stoinov este considerat unul dintre cei mai buni fundași de vârsta lui din Europa în ceea ce privește contracararea driblingurilor.

Trendul ascendent și succesul echipei Dinamo București, care ar putea câștiga campionatul în acest sezon, îl vor transforma pe Stoinov într-un fundaș foarte căutat. El a refuzat o ofertă de la Austria Viena încă înainte de a părăsi Israelul și era evaluat la 1,5 milioane de euro înainte de începerea acestui sezon de succes. Astăzi, o ofertă cuprinsă între 2,5 și 3 milioane de euro ar putea deveni o realitate.

Viitorul fundaș central al naționalei Israelului există deja în prezent”, a scris Roy Weinberg, care își susține toate afirmațiile de mai sus cu numeroase statistici.

Nikita Stoinov la Dinamo și la naționala Israelului

52 de meciuri / 1 gol la Dinamo (în toate competițiile)

2 meciuri la naționala de seniori, ambele în 2026 (titular în amicalul 2-2 cu Georgia și titular în amicalul 1-0 cu Albania)

Foto: Israel Football Association ההתאחדות לכדורגל בישראל

Austria - Israel, astăzi de la ora 21:45