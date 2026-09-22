Cele două meciuri din Liga Naţiunilor dintre Irlanda şi Israel, programate pentru 27 septembrie şi 4 octombrie, generează o tensiune puternică în urma declaraţiilor făcute prin intermediul mass-media şi a apelurilor la boicot, notează rmcsport.fr.

La naționala din Israel este convocat, după ce a jucat titular la ultimele acțiuni, și fotbalistul lui Dinamo, fundașul central Nikita Stoinov.

”Nu jucăm cu genocidul”

Tensiuni mari în jurul dublei confruntări dintre Irlanda şi Israel din Liga Naţiunilor. La anunţarea listei jucătorilor convocaţi săptămâna trecută, selecţionerul Irlandei, Heimir Hallgrimsson, a fost invitat să răspundă la întrebări privind modul de pregătire a acestui meci, în contextul actual marcat de conflictul sângeros dintre Israel şi Palestina.

„Nu jucăm cu genocidul, jucăm împotriva genocidului. Jucăm împotriva Israelului, nu jucăm alături de Israel”, a răspuns antrenorul islandez al Irlandei.

Cele două echipe se vor înfrunta pentru prima dată duminică la Debrecen (Ungaria), înainte de a se reîntâlni o săptămână mai târziu la Backa Topola (Serbia).

„Nu ne jucăm cu ignoranţa, ipocrizia şi prostia”

Iar acest lucru stârneşte o opoziţie puternică în Irlanda. Luni seara, a avut loc o manifestaţie în faţa hotelului echipei pentru a solicita boicotarea celor două meciuri împotriva unei naţiuni acuzate că comite un „genocid” în Gaza, de la teribilele atentate comise de Hamas pe 7 octombrie 2023, care au provocat moartea a aproape 1.200 de persoane (şi luarea în ostatic a 251 de persoane).

Conform estimărilor Naţiunilor Unite, represaliile israeliene au provocat peste 70.000 de morţi. Israelul neagă în mod constant acuzaţiile de genocid sau de crime de război, susţinând că acţionează în legitimă apărare.

Luni, Federaţia Israeliană de Fotbal a dezminţit afirmaţiile lui Heimir Hallgrimsson într-un mesaj publicat pe X. „Am adus contribuţia noastră lumii şi umanităţii în nenumărate domenii, câştigând, pe parcurs, un număr impresionant de premii Nobel”, a reamintit Federaţia.

„Din păcate, nu am găsit încă un leac împotriva prostiei, ignoranţei şi ipocriziei de care dă dovadă antrenorul echipei Irlandei. Nu jucăm împotriva ignoranţei, ipocriziei şi prostiei, ci împotriva antrenorului care le întruchipează”.

160 de sportivi irlandezi au semnat o scrisoare prin care solicită boicotul

Aceste două meciuri agită opinia publică irlandeză de câteva săptămâni, până la punctul în care au determinat Federaţia Irlandeză (FAI) să organizeze un vot privind menţinerea lor. În iulie, Adunarea Generală a FAI a aprobat o moţiune care autorizează echipa naţională să dispute meciurile, cu 75 de voturi pentru, 32 împotrivă şi trei abţineri din totalul de 114 voturi, scrie news.ro.

Peste 160 de sportivi irlandezi au semnat o scrisoare deschisă a grupului Irish Sport for Palestine pentru a solicita Federaţiei să boicoteze aceste două meciuri. „Este un moment important şi aveţi ocazia să acţionaţi corect”, se menţionează în scrisoare. „A purta tricoul Irlandei şi a-ţi reprezenta ţara are o semnificaţie. Dar Irlanda pe care vrem să o vedem reprezentată este cea care îşi aminteşte de rădăcinile sale în rezistenţa anticolonială şi antiimperialistă, la care sportul irlandez a contribuit în mare măsură. Acest moment simbolizează ceva mai profund, este mai mare decât sportul. Dar, într-un anumit sens, este sport. A nu juca ar fi cel mai sportiv gest pe care l-aţi putea face. Prin leadershipul şi curajul dumneavoastră, aţi demonstra puterea sportului de a uni, ne-aţi reaminti valorile comune care ne unesc pe toţi şi aţi avea un impact mult dincolo de joc.”