PROGRAM Steaua, 5 derby-uri de foc cu ”SC FC FCSB SA”, Dinamo și CS Dinamo! Meciuri în Ghencea și în Baza Arcom

Steaua, 5 derby-uri de foc cu ”SC FC FCSB SA”, Dinamo și CS Dinamo! Meciuri în Ghencea și în Baza Arcom Liga 2
SPORT.RO
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Echipele din Ghencea joacă în Liga de Tineret și Liga Elitelor cu rivalele.

TAGS:
SteauaFCSBDinamoCS DinamoDaniel Oprita
Din articol

Sâmbătă și duminică, mai multe echipe ale clubului Steaua București joacă derby-uri cu rivalele FCSB, Dinamo și CS Dinamo.

Programul partidelor a fost prezentat pe pagina oficială a clubului din Ghencea:

”⚽ FOTBAL

🔥 Programul echipelor Academiei Steaua

⚽ LIGA DE TINERET

⏹️ Seria Est, etapa a 10-a

📅 Duminică, 27 septembrie, ora 12:00, Complex Sportiv Steaua (București)

❤💙 Steaua București – SC Dinamo 1948

⚽ LIGA ELITELOR U17

⏹️ Seria Est, etapa a 10-a

📅 Duminică, 27 septembrie, ora 14:00, Complex Sportiv Steaua (București)

❤💙 Steaua București – SC Dinamo 1948

⚽ LIGA ELITELOR U16

⏹️ Seria a 3-a, etapa a 10-a

📅 Sâmbătă, 26 septembrie, ora 12:00, Complex Sportiv Steaua (București)

❤💙 Steaua București – Interstar Sibiu

⚽ LIGA ELITELOR U15

⏹️ Seria a 3-a, etapa a 10-a

📅 Sâmbătă, 26 septembrie, ora 14:00, Complex Sportiv Steaua (București)

❤💙 Steaua București – Interstar Sibiu

⚽ LIGA ELITELOR U14

⏹️ Seria a 6-a, etapa a 8-a

📅 Duminică, 27 septembrie, ora 16:00, Complex Sportiv Steaua (București)

❤💙 Steaua București – CS Dinamo

⚽ LIGA ELITELOR U13

⏹️ Seria a 6-a, etapa a 8-a

📅 Duminică, 27 septembrie, ora 17:30, Complex Sportiv Steaua (București)

❤💙 Steaua București – CS Dinamo

⚽ CAMPIONATUL NAȚIONAL JUNIOARE U15 FEMININ

⏹️ Faza 1, Seria a 3-a, etapa a 3-a

📅 Sâmbătă, 26 septembrie, ora 17:00, Baza Arcom Teren 3 (București)

SC FC FCSB SA - ❤💙 Steaua București

SUCCES TUTUROR!”.

Steaua lui Oprița și-a prezentat noul transfer! A jucat la FC Barcelona și Real Madrid

Un jucător crescut de FC Barcelona și trecut pe la Real Madrid va evolua în fotbalul românesc.

Steaua Bucureşti a anunţat, miercuri, că a obţinut serviciile jucătorului Ayoub Abou, în vârstă de 28 de ani.

“Format la juniorii Barcelonei, Ayoub Abou este cel mai recent jucător care s-a alăturat lotului formaţiei noastre”, se arată pe pagina de Facebook a Stelei.

Cu dublă cetăţenie, marocană şi spaniolă, Ayoub Abou a evoluat ultima dată în Bulgaria, la Septemvri Sofia.

După opt etape din Liga 2, Steaua lui Daniel Oprița a scăpat în sfârșit de ultimul loc și acum se află pe poziția 18 (din 22).

Foto: Sport Pictures, Steaua București

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