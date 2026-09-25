Sâmbătă și duminică, mai multe echipe ale clubului Steaua București joacă derby-uri cu rivalele FCSB, Dinamo și CS Dinamo.
Programul partidelor a fost prezentat pe pagina oficială a clubului din Ghencea:
”⚽ FOTBAL
🔥 Programul echipelor Academiei Steaua
⚽ LIGA DE TINERET
⏹️ Seria Est, etapa a 10-a
📅 Duminică, 27 septembrie, ora 12:00, Complex Sportiv Steaua (București)
❤💙 Steaua București – SC Dinamo 1948
⚽ LIGA ELITELOR U17
⏹️ Seria Est, etapa a 10-a
📅 Duminică, 27 septembrie, ora 14:00, Complex Sportiv Steaua (București)
❤💙 Steaua București – SC Dinamo 1948
⚽ LIGA ELITELOR U16
⏹️ Seria a 3-a, etapa a 10-a
📅 Sâmbătă, 26 septembrie, ora 12:00, Complex Sportiv Steaua (București)
❤💙 Steaua București – Interstar Sibiu
⚽ LIGA ELITELOR U15
⏹️ Seria a 3-a, etapa a 10-a
📅 Sâmbătă, 26 septembrie, ora 14:00, Complex Sportiv Steaua (București)
❤💙 Steaua București – Interstar Sibiu
⚽ LIGA ELITELOR U14
⏹️ Seria a 6-a, etapa a 8-a
📅 Duminică, 27 septembrie, ora 16:00, Complex Sportiv Steaua (București)
❤💙 Steaua București – CS Dinamo
⚽ LIGA ELITELOR U13
⏹️ Seria a 6-a, etapa a 8-a
📅 Duminică, 27 septembrie, ora 17:30, Complex Sportiv Steaua (București)
❤💙 Steaua București – CS Dinamo
⚽ CAMPIONATUL NAȚIONAL JUNIOARE U15 FEMININ
⏹️ Faza 1, Seria a 3-a, etapa a 3-a
📅 Sâmbătă, 26 septembrie, ora 17:00, Baza Arcom Teren 3 (București)
SC FC FCSB SA - ❤💙 Steaua București
SUCCES TUTUROR!”.