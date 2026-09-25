Programul partidelor a fost prezentat pe pagina oficială a clubului din Ghencea:

Sâmbătă și duminică, mai multe echipe ale clubului Steaua București joacă derby-uri cu rivalele FCSB, Dinamo și CS Dinamo.

Steaua lui Oprița și-a prezentat noul transfer! A jucat la FC Barcelona și Real Madrid

Un jucător crescut de FC Barcelona și trecut pe la Real Madrid va evolua în fotbalul românesc.

Steaua Bucureşti a anunţat, miercuri, că a obţinut serviciile jucătorului Ayoub Abou, în vârstă de 28 de ani.

“Format la juniorii Barcelonei, Ayoub Abou este cel mai recent jucător care s-a alăturat lotului formaţiei noastre”, se arată pe pagina de Facebook a Stelei.

Cu dublă cetăţenie, marocană şi spaniolă, Ayoub Abou a evoluat ultima dată în Bulgaria, la Septemvri Sofia.

După opt etape din Liga 2, Steaua lui Daniel Oprița a scăpat în sfârșit de ultimul loc și acum se află pe poziția 18 (din 22).

Foto: Sport Pictures, Steaua București