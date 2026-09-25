Austria a câştigat in extremis aseară în faţa Israelului (3-1), în prima etapă din Liga Națiunilor (Liga B), prin două goluri marcate pe final de Mwene (90) şi Kalajdzic (90+3), după ce oaspeţii au jucat aproape o repriză în zece oameni.

Israel - Austria 3-1, cu Stoinov cel mai bun fundaș al oaspeților

Romano Schmid a deschis scorul în minutul 43, din penalty, iar oaspeții au egalat prin Saied Abu Farchi (55), care imediat însă a primit al doilea cartonaș galben pentru gestul de bucurie considerat exagerat de arbitru (VIDEO AICI).

Fundaşul central Nikita Stoinov (Dinamo Bucureşti) a fost integralist la israelieni, la debutul său oficial pentru prima reprezentativă (mai jucase două meciuri amicale în acest an, tot ca titular).

Sofascore i-a dat 6.4, cea mai mare notă dintre fundașii israelieni (peste media echipei), în timp ce Flashscore l-a notat pe tânărul dinamovist (21 de ani) cu 6.

Rezultatele și marcatorii de joi seara din Liga Națiunilor

LIGA A

Grupa A2

Olanda - Germania 1-1

Au marcat: Cody Gakpo 90+2, respectiv Felix Nmecha 32.

Serbia - Grecia 1-2

Au marcat: Andrija Zivkovic 4, respectiv Christos Tzolis 74, Tasos Douvikas 90+5.

Grupa A4

Portugalia - Ţara Galilor 1-0

A marcat: Joao Felix 22.

Norvegia - Danemarca 3-2

Au marcat: Oscar Bobb 14, Erling Haaland 18, 74, respectiv Mikkel Damsgaard 25, Rasmus Hojlund 60.

Cartonaş roşu: David Moeller Wolfe (Norvegia) 90+3.

LIGA B

Grupa B3

Austria - Israel 3-1

Au marcat: Romano Schmid 43 - penalty, Phillipp Mwene 90, Sasa Kalajdzic 90+3, respectiv Saied Abu Farchi 55.

Cartonaş roşu: Saied Abu Farchi (Israel) 56.

Kosovo - Irlanda 1-0

A marcat: Vedat Muriqi 83.

LIGA D

Grupa D1

Andorra - Malta 1-2

Au marcat: Guillaume Lopez 17, respectiv Irvin Cardona 36, Teddy Teuma 81.

Ilyas Chouaref (Malta) a ratat un penalty în min. 85.

Grupa D2

Liechtenstein - Lituania 0-2

Au marcat: Lukas Michelbrink 53, Artur Dolznikov 66.

Câştigătoarele celor patru grupe din Liga B vor promova direct în Liga A. De asemenea, echipele clasate pe locul secund în Liga B vor avea şansa de a ajunge în elită prin intermediul unui play-off împotriva unor formaţii din Liga A.

Cele patru echipe clasate pe ultimul loc în grupele Ligii B vor disputa un play-off de menţinere/promovare împotriva celor patru formaţii clasate pe locul secund în grupele Ligii C. Câştigătoarele acestor dueluri vor evolua în Liga B la următoarea ediţie, iar învinsele vor juca în Liga C.