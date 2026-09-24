Fotbalistul împrumutat de la FCSB a intrat pe teren în a doua repriză a partidei cu Olympiacos, scor 0-1.

Mihai Pintilii: ”N-am văzut la Olympiakos, PAOK, Panathinaikos un jucător cu calităţile lui Octavian Popescu!”

Până să ajungă în Grecia, în jurul fotbalistului care aparține încă de FCSB s-a creat o întreagă controversă. Jucătorul care s-a aflat la un moment dat pe lista preferaților lui Gigi Becali ar fi consumat gaz ilariant alături de mai mult prieteni și ar fi absentat de la antrenamentele echipei.

Cei de la FCSB l-ar fi trimis la echipa lui Charalambous pentru a-l ajuta pe Tavi Popescu să scape de anturajul greșit în care intrase. Mihai Pintilii, fostul colaborator al lui Elias Charalambous de la FCSB și Levadiakos, a vorbit recent despre situația în care se află Octavian Popescu.

”Pintii” a mărturisit că nu a văzut jucători la echipele de top din Grecia cu calitățile pe care le posedă fotbalistul de 23 de ani.

”Octavian Popescu, pentru mine, în 30 de minute în care a intrat în ultimul meci, cu Olympiakos, a făcut cam tot ce puteau să facă ceilalţi. Deci calitate are, se vede când pune piciorul pe minge, depinde doar de el.

Da, e într-un moment neplăcut pentru el, dar schimbarea asta eu cred că îl va ajuta. Cred că avea nevoie, în primul rând, pentru el, şi toate lucrurile care s-au scris despre el probabil îl afectează. Mi-a şi zis chestia asta, dar e prea mult şi presa, prea mult. Să dai într-un copil... Până la urmă, hai să-l ajutăm.

Nu zic că n-a fost ajutat, toată lumea a vorbit cu el, a încercat, şi primul care trebuie să se ajute e el, asta e clar. Din discuţiile pe care le-am avut în ultimele două săptămâni cu el, sper că a înţeles şi vrea şi el să se schimbe.

Din ce am văzut eu, n-am văzut la Olympiakos, PAOK, Panathinaikos un jucător cu calităţile lui, de nivelul lui. Poate Gelson Martins de la Olympiakos să se ridice, dar n-am văzut un jucător care, unu contra unu, să fie atât de bun cum e Tavi sau să aibă calităţile pe care le are Tavi.

Ar fi un pas. Dacă îşi doreşte şi va munci, la una dintre echipele de sus din clasament ar putea să facă pasul, să joace acolo”, a spus Mihai Pintilii la Prima Sport.