Răspuns final pentru Ianis Hagi! Anunțul israelienilor

Răspuns final pentru Ianis Hagi! Anunțul israelienilor Stranieri
SPORT.RO
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În ultima perioadă s-a vorbit intens despre un eventual transfer al lui Ianis Hagi de la Alanyaspor la Maccabi Tel Aviv. 

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Ianis HagiAlanyasporMaccabi Tel AvivTransfer
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Ultimii ani nu au fost tocmai norocoși pentru Ianis Hagi când vine vorba despre echipele de club. 

Israelienii, răspuns final pentru Ianis Hagi

  • Ianis hagi deschidere
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Încă de la revenirea după accidentarea suferită în ianuarie 2022, fiul lui Gică Hagi nu a mai reușit să se ridice la nivelul așteptărilor și a jucat destul de puțin la Rangers. 

Situația nu s-a schimbat nici după transferul său la Alanyaspor. În ultimul meci al turcilor, partida cu Caykur Rizespor, scor 0-1, Ianis Hagi a fost titular, însă a fost scos de pe teren după doar 40 de minute. Din acest motiv, s-a zvonit că internaționalul român încearcă să își găsească o nouă echipă pe finalul perioadei de transferuri.

Una dintre echipele la care s-a scris că ar putea ajunge Ianis Hagi este Alanyaspor. Se pare însă că realitatea este ușor diferită. Presa din Israel susține că mutarea nu este ”în cărți”.

Conform Ynet.co.il, Maccabi Tel Aviv își dorește să transfere un mijlocaș străin, pe Morgan Bokele, de la FC Metz, din Ligue 2. Jurnaliștii israelieni susțin că Maccabi Tel Aviv a făcut deja o ofertă pentru Bokele, iar acest lucru pentru că, în ciuda zvonurilor, Ianis Hagi nu va semna cu gruparea israeliană.

Cel care ar putea veni în locul lui este Morgan Bokele, mijlocașul lui Metz din liga a doua franceză, pentru care a fost deja înaintată o ofertă clubului său. Asta deoarece, contrar informațiilor apărute în România, Ianis Hagi nu va mai ajunge, în cele din urmă, la Kiryat Shalom”, a scris sursa citată.

Cifrele lui Ianis Hagi

Ianis Hagi a făcut primii pași în fotbal la Academia Hagi, a debutat la Viitorul Constanța în prima ligă, ca ulterior să bifeze un transfer la Fiorentina. Adaptarea în Italia a fost complicată, astfel că tatăl său l-a readus în SuperLiga în iarna lui 2018.

Ulterior, Ianis Hagi a mai bifat experiențe la Genk, Rangers și Deportivo Alaves. Cea mai prolifică perioadă din carieră s-a petrecut în Scoția, însă o accidentare grea l-a scos din circuit pentru mai bine de jumătate de an. Mijlocașul se află în Turcia de anul trecut, țară în care a adunat 42 de prezențe pentru Alanyaspor.

  • 1,8 milioane de euro este cota de piață a lui Ianis Hagi, potrivit Transfermarkt.
  • 54 de selecții și 8 goluri are mijlocașul la echipa națională
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