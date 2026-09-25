Cele două naționale au fost nevoite să păstreze un lot de 23 de jucători pentru meciul de diseară. Gică Hagi a decis să lase nouă jucători acasă. Daniel Bîrligea, Raul Opruț, David Matei, Cătălin Cîrjan, Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Tony Strata, Bogdan Racovițan și Olimpiu Moruțan au rămas la Mogoșoaia și vor aștepta să facă parte din lot la următoarele trei jocuri din această acțiune.

Ciprian Marica: "Mă surprinde absența lui Bîrligea. Mă aștept ca Gică Hagi să vină cu surprize diseară"

Ciprian Marica (40 de ani) a comentat lotul ales de Gică Hagi pentru meciul din Suedia și s-a declarat surprins că jucători precum Daniel Bîrligea, Cătălin Cîrjan sau Olimpiu Moruțan nu au făcut deplasarea.

Fostul internațional se așteaptă să vadă surprize în primul 11 al României, diseară, în special în zona atacului, acolo unde singura variantă de număr 9, cel puțin teoretic, este Louis Munteanu.

"Decizia să lase acești jucători afară din lot este bazată strict pe ceea ce a simțit Gică Hagi la antrenamentele echipei. A fost feeling-ul lui, inspirația lui. Eu pe seama asta pun decizia.

În primul rând, mă surprinde absența lui Bîrligea. Mergem acolo doar cu Munteanu. Probabil nu vom juca cu un vârf, ci cu un vârf fals. Probabil vom avea o surpriză acolo. Sunt curios și mă aștept ca Gică Hagi să vină cu surprize.

Apoi, mă așteptam să fie Cîrjan în lot. Moruțan, care nu a jucat rău la Rapid", a spus Ciprian Marica, la VOYO Sport Live.

Lotul României pentru partida cu Suedia