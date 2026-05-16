Mirel Rădoi (45 de ani) a ajuns la a patra înfrângere consecutivă din tot atâtea posibile în campionat la Gaziantep. Echipa antrenorului român a fost învinsă pe teren propriu, în etapa a 34-a (ultima), de către Başakşehir, scor 1-2.

Oaspeții au punctat prin Selke (6') și Shomurodov (22' pen.), iar gazdele au redus din diferență prin Lungoyi, în minutul 59, din pasa decisivă livrată de Deian Sorescu.

Românii Alexandru Maxim (căpitan) și Deian Sorescu au fost integraliști. Maxim a primit pentru evoluția sa din partea portalului SofaScore nota 7.1, iar Sorescu 6.9.

Poziția finală din clasament

Gaziantep a încheiat campionatul pe locul 12 cu 37 de puncte. Bilanțul lui Mirel Rădoi în patru meciuri este unul catastrofal: patru eșecuri și un golaveraj de 2-9.

Gaziantep nu a avut niciodată în sezonul curent o serie atât de nefastă. Ultima oară când Gaziantep a pierdut patru meciuri la rând în campionat s-a întâmplat în stagiunea precedentă, spre final, pe care a încheiat-o cu trei remize consecutive după alte patru eșecuri.