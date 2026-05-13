Mirel Rădoi nu se joacă: măsuri drastice după ce a pierdut toate meciurile la Gaziantep

Mirel Rădoi nu se joacă: măsuri drastice după ce a pierdut toate meciurile la Gaziantep Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mirel Rădoi este nemulțumit de începutul său la Gaziantep.

TAGS:
Mirel Radoi
Din articol

Mirel Rădoi a început „cu stângul” la Gaziantep, iar în primele trei partide pe banca echipei din Turcia are doar înfrângeri.

Goztepe s-a impus în fața lui Gaziantep, scor 2-1, într-un meci din runda 33 din prima ligă a Turciei.

Cu Deian Sorescu și Alex Maxim titulari, echipa lui Mirel Rădoi a primit gol în minutul 4 al meciului, după ce Abena și-a introdus mingea în proprie poartă. Bayo a egalat, dar Gaziantep a pierdut în urma golului marcat de Jeh în minutul 80.

Mirel Rădoi cere plecări de la Gaziantep

  • Mirel radoi gaziantep
×
Mirel Rădoi. Sursă Foto: Gaziantep Online
ÎNAPOI LA ARTICOL

Antrenorul român a semnat cu formația din Turcia la mijlocul lunii aprilie, după ce a decis să plece de la FCSB.

Însă, Mirel Rădoi nu este mulțumit de ceea ce a găsit la Gaziantep și a cerut conducerii schimbări majore de lot pentru stagiunea viitoare.

„Momente tensionate ale antrenorului lui Gaziantep FK. S-a observat că este nemulțumit de fotbalul care prestat de echipă mai degraba decât de rezultatele obținute în cele 3 meciuri pe care le-a avut până acum în Super Lig.

S-a aflat că antrenorul român, care a trecut în revistă ultima situaţie dând o şansă tuturor jucătorilor în ultimele 3 partida, nu a fost mulţumit cu prestaţia unora dintre aceștia, iar după meciul de la Başakşehir, va sta la masă cu conducerea şi va da o listă cu numele care vor rămâne şi care vor pleca. Tot printre informatiile primite s-a numarat si faptul că Radoi va inainta conducerii o listă cu câteva dintre numele pe care le vrea aduse și că eforturile de transfer vor fi accelerate după finalul sezonului”, au scris jurnaliștii din Turcia.

Ultimul meci al stagiunii

Gaziantep urmează să încheie actualul sezon din campionatul Turciei pe teren propriu, cu o partidă împotriva celor de la Istanbul Başakşehir. Chiar dacă întâlnirea din ultima rundă nu mai are o miză sportivă directă, confruntarea reprezintă o ultimă oportunitate pentru antrenorul român de a obține primele sale puncte în campionat și de a schimba impresia din acest final de stagiune.

Formația din Turcia se află pe locul 12 în SuperLig și are 37 de puncte adunate în 33 de meciuri.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Demi Moore, apariție spectaculoasă la Cannes 2026 într-o rochie care i-a evidențiat silueta. GALERIE FOTO
Demi Moore, apariție spectaculoasă la Cannes 2026 într-o rochie care i-a evidențiat silueta. GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul român băgat în depresie de Mirel Rădoi: „Aveam gânduri să mă omor!”
Fotbalistul român băgat în depresie de Mirel Rădoi: „Aveam gânduri să mă omor!”
Mirel Rădoi își poate pierde unul dintre oamenii de bază de la Gaziantep. Mijlocașul e gata să plece
Mirel Rădoi își poate pierde unul dintre oamenii de bază de la Gaziantep. Mijlocașul e gata să plece
Reacția lui Gigi Becali după ce a aflat că Mirel Rădoi e la un pas de demitere în Turcia: „Nu trebuia să mă lase”
Reacția lui Gigi Becali după ce a aflat că Mirel Rădoi e la un pas de demitere în Turcia: „Nu trebuia să mă lase”
ULTIMELE STIRI
Sorana Cîrstea, peste Serena Williams, după semifinala atinsă la Roma. Doar Navratilova o întrece la acest capitol
Sorana Cîrstea, peste Serena Williams, după semifinala atinsă la Roma. Doar Navratilova o întrece la acest capitol
U Cluj, înfrângere teribilă în meciul decisiv!
U Cluj, înfrângere teribilă în meciul decisiv!
Manuel Neuer semnează! Vestea zilei în Germania
Manuel Neuer semnează! Vestea zilei în Germania
U Cluj - Universitatea Craiova, finala Cupei României, de la ora 20:00!
U Cluj - Universitatea Craiova, finala Cupei României, de la ora 20:00!
Diferență și de caracter: letona Ostapenko, mult sub clasa arătată de Sorana Cîrstea, la Roma
Diferență și de caracter: letona Ostapenko, mult sub clasa arătată de Sorana Cîrstea, la Roma
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko

”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko

Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Gigi Becali s-a decis în privința noului antrenor de la FCSB: ”Nu am nicio emoție! Pe 21 îl punem”

Gigi Becali s-a decis în privința noului antrenor de la FCSB: ”Nu am nicio emoție! Pe 21 îl punem”

Sorana, ești mare! Cîrstea o elimină pe Ostapenko și e în prima semifinală a carierei la Roma. Record în clasamentul WTA

Sorana, ești mare! Cîrstea o elimină pe Ostapenko și e în prima semifinală a carierei la Roma. Record în clasamentul WTA

MM Stoica se întoarce în țară și face primul transfer al verii la FCSB: „Îi place și lui Gigi”

MM Stoica se întoarce în țară și face primul transfer al verii la FCSB: „Îi place și lui Gigi”



Recomandarile redactiei
Sorana Cîrstea, peste Serena Williams, după semifinala atinsă la Roma. Doar Navratilova o întrece la acest capitol
Sorana Cîrstea, peste Serena Williams, după semifinala atinsă la Roma. Doar Navratilova o întrece la acest capitol
Manuel Neuer semnează! Vestea zilei în Germania
Manuel Neuer semnează! Vestea zilei în Germania
Diferență și de caracter: letona Ostapenko, mult sub clasa arătată de Sorana Cîrstea, la Roma
Diferență și de caracter: letona Ostapenko, mult sub clasa arătată de Sorana Cîrstea, la Roma
Lazio - Inter Milano, finala Coppa Italia, de la 22:00, LIVE pe VOYO | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma
Lazio - Inter Milano, finala Coppa Italia, de la 22:00, LIVE pe VOYO | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma
"Neymar va fi în lotul pentru Cupa Mondială?" Răspunsul dat de Carlo Ancelotti
"Neymar va fi în lotul pentru Cupa Mondială?" Răspunsul dat de Carlo Ancelotti
Alte subiecte de interes
Pretenția lui Costel Gâlcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: ”Sunt dispus, dar nu în orice condiții!”
Pretenția lui Costel Gâlcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: ”Sunt dispus, dar nu în orice condiții!”
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

stirileprotv Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!