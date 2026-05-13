Mirel Rădoi nu se joacă: măsuri drastice după ce a pierdut toate meciurile la Gaziantep

Cu Deian Sorescu și Alex Maxim titulari, echipa lui Mirel Rădoi a primit gol în minutul 4 al meciului, după ce Abena și-a introdus mingea în proprie poartă. Bayo a egalat, dar Gaziantep a pierdut în urma golului marcat de Jeh în minutul 80.

Goztepe s-a impus în fața lui Gaziantep, scor 2-1 , într-un meci din runda 33 din prima ligă a Turciei.

Mirel Rădoi a început „cu stângul” la Gaziantep, iar în primele trei partide pe banca echipei din Turcia are doar înfrângeri.

Antrenorul român a semnat cu formația din Turcia la mijlocul lunii aprilie, după ce a decis să plece de la FCSB.

Însă, Mirel Rădoi nu este mulțumit de ceea ce a găsit la Gaziantep și a cerut conducerii schimbări majore de lot pentru stagiunea viitoare.

„Momente tensionate ale antrenorului lui Gaziantep FK. S-a observat că este nemulțumit de fotbalul care prestat de echipă mai degraba decât de rezultatele obținute în cele 3 meciuri pe care le-a avut până acum în Super Lig.

S-a aflat că antrenorul român, care a trecut în revistă ultima situaţie dând o şansă tuturor jucătorilor în ultimele 3 partida, nu a fost mulţumit cu prestaţia unora dintre aceștia, iar după meciul de la Başakşehir, va sta la masă cu conducerea şi va da o listă cu numele care vor rămâne şi care vor pleca. Tot printre informatiile primite s-a numarat si faptul că Radoi va inainta conducerii o listă cu câteva dintre numele pe care le vrea aduse și că eforturile de transfer vor fi accelerate după finalul sezonului”, au scris jurnaliștii din Turcia.

Ultimul meci al stagiunii

Gaziantep urmează să încheie actualul sezon din campionatul Turciei pe teren propriu, cu o partidă împotriva celor de la Istanbul Başakşehir. Chiar dacă întâlnirea din ultima rundă nu mai are o miză sportivă directă, confruntarea reprezintă o ultimă oportunitate pentru antrenorul român de a obține primele sale puncte în campionat și de a schimba impresia din acest final de stagiune.

Formația din Turcia se află pe locul 12 în SuperLig și are 37 de puncte adunate în 33 de meciuri.