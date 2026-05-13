Situația devine tensionată pentru Mirel Rădoi! Care este nemulțumirea antrenorului la Gaziantep și care este planul său

Mirel Rădoi a părăsit-o mai devreme decât se anticipa pe FCSB pentru a semna cu Gaziantep în Turcia. 

Mandatul antrenorului pe banca turcilor nu a început însă așa cum s-ar fi așteptat Rădoi. Gaziantep a înregistrat trei eșecuri la rând. Rădoi a debutat în meciul cu Eyupspor (scor 0-3), a urmat apoi un eșec cu Beșiktaș (scor 0-2), iar în ultima etapă, Gaziantep a pierdut cu Goztepe (scor 1-2).

Mirel Rădoi, ”tensionat” la Gaziantep

Deși a ajuns la Gaziantep cu mari așteptări din partea șefilor clubului, entuziasmul lui Rădoi pare că s-a pierdut, lucru remarcat și de jurnaliștii turci, care l-au surprins ”foarte tensionat” pe antrenorul român. 

Se pare că Rădoi nu este deloc mulțumit cu felul în care se prezintă echipa, iar anumiți jucători l-au dezamăgit profund prin evoluțiile lor. 

Turcii de la GaziantepPusula susțin că după meciul cu Bașakșehir, Rădoi va trage linie și va face o listă cu jucătorii care vor rămâne la Gaziantep, dar și cu cei care vor pleca de la echipă. De altfel, Rădoi vrea să demareze campania de transferuri imediat după finalul sezonului. 

Antrenorul principal al echipei Gaziantep FK, Mirel Rădoi, s-a arătat nemulțumit de prestația echipei în cele trei meciuri disputate până acum, iar momentele sale tensionate au fost surprinse de camerele de filmat. Tehnicianul român, care le-a oferit șanse tuturor jucătorilor în ultimele trei partide pentru a le evalua forma actuală, este, potrivit informațiilor, dezamăgit de evoluția unor fotbaliști. Se înțelege că, după meciul cu İstanbul Başakşehir, acesta se va întâlni cu conducerea pentru a prezenta lista jucătorilor care vor rămâne și a celor care vor pleca”, au scris turcii.

