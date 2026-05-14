Vestea primită de Mirel Rădoi după ce FIFA i-a pus lui Gaziantep interdicție la transferuri

Mandatul lui Mirel Rădoi la Gaziantep nu a început așa cum și-ar fi dorit antrenorul care a plecat de la FCSB pentru a semna cu gruparea turcă. 

Rădoi a înregistrat trei eșecuri la rând cu Gaziantep, cu Eyupspor (scor 0-3), Beșiktaș (scor 0-2) și Goztepe (scor 1-2).

Cum poate scăpa Gaziantep de interdicția la transferuri impusă de FIFA

Presa turcă a relatat recent că Mirel Rădoi este deja tensionat pe bancă, mai ales că șefii de la Gaziantep anunțaseră în momentul în care românul a fost instalat pe banca echipei că acesta ar putea fi înlăturat de la echipă doar dacă Gaziantep va ajunge la cinci înfrângeri consecutive.

Tot presa din ”Țara Semilunei” anunța că Rădoi a făcut deja planul pentru vară și vrea să renunțe la mai mulți jucători pentru a le face loc altora doriți de el.

Doar că Gaziantep a primit recent o interdicție la transferuri din partea FIFA pe următoarele trei perioade de mercato din cauza datoriilor. Perioada de interdicție a intrat în vigoare începând cu data de 13 mai 2026.

Acest lucru înseamnă că Gaziantep nu poate legitima jucători noi în această vară, lucru care i-ar ridica mari probleme lui Mirel Rădoi. Tehnicianul român spera ca în vară să construiască echipa pentru următorul sezon, însă, la cum se prezintă situația în momentul de față, acest lucru îi va fi imposibil, mai ales că fostul antrenor de la FCSB plănuia să renunțe la mai mulți jucători.

Presa din Turcia vine însă cu o veste bună pentru Mirel Rădoi. Jurnaliștii de la SonDakika susțin că interdicția la transferuri a lui Gaziantep ar putea fi ridicată de către FIFA în cursul următoarei săptămâni, însă doar dacă clubul la care activează Mirel Rădoi va plăti suma de 15 milioane de lire turcești, adică echivalentul a peste 280.000 de euro.

Rămâne de văzut dacă acest lucru se va întâmpla în condițiile în care Gaziantep se confruntă cu unele probleme financiare. 

