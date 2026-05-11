Ștefan Bană a făcut mărturisiri cutremurătoare despre perioada dificilă traversată după despărțirea de Universitatea Craiova și împrumutul la Oțelul Galați.

Fotbalistul de 21 de ani a recunoscut că a intrat în depresie și a avut chiar gânduri suicidare, după ce a simțit că nu mai este dorit la Craiova.

Mirel Rădoi l-a băgat în depresie

Bană a povestit că relația cu Mirel Rădoi s-a deteriorat după un episod petrecut sezonul trecut, la un meci cu FC Botoșani. Potrivit jucătorului, iubita sa i-ar fi trimis un mesaj antrenorului, nemulțumită că acesta nu îl folosea.

„Prietena mea s-a enervat și i-a dat mesaj antrenorului: «De ce nu-l băgați pe Bană, că e mai bun ca Barbu?». Ea și-a dat seama că a greșit și a șters mesajul, dar Mirel Rădoi îl văzuse deja”, a povestit Bană la GSP.

Ulterior, fotbalistul spune că a fost chemat la discuții de tehnician și că a simțit că nu mai intră în planurile echipei.

„Mi-a zis: «Vezi că nu mai intri în planurile noastre. Mai bine pleci». După aceea au adus alți jucători și am avut de ales între Oțelul, Farul, Metaloglobus, Botoșani și Slobozia. Am ales Oțelul”, a declarat jucătorul.

Mutarea la Galați s-a transformat într-o perioadă extrem de grea pentru tânărul fotbalist.

„Când am plecat de la Craiova, m-am simțit dat la o parte și m-a durut sufletul. Nu mai puteam să dorm, mă simțeam pierdut. Mă gândeam numai la faptul că m-au dat afară și că n-o să joc bine.

Așa am intrat în depresie. Ajunsesem să am gânduri să mă omor sau să fac și altceva”, a mărturisit Bană.

Fotbalistul a spus că a apelat la psihologi și că a primit diagnosticul de depresie și blocaj emoțional.

„Am apelat la doi psihologi, dar nu m-au ajutat. Diagnosticul a fost de depresie, de blocaj emoțional. Trei luni nu am putut să dorm decât foarte greu”, a explicat acesta.

Scandal și la plecarea de la Oțelul

În ultimele zile, situația lui Ștefan Bană a explodat și la Oțelul Galați.

Jucătorul a susținut că Diego Zivulic, Paul Iacob și Joao Lameira ar fi vrut să îl bată, iar clubul a decis ulterior să îl excludă din lot.

După despărțirea de gălățeni, Bană a transmis un mesaj pe rețelele sociale.

„Conducerea clubului a decis să nu se mai bazeze pe serviciile mele din motive de disciplină. Îmi pare rău dacă am greșit cuiva cu ceva. Galațiul rămâne a doua mea casă”, a scris fotbalistul.

Potrivit Transfermarkt, fotbalistul are o cotă de piață de 350.000 de euro. În cele 23 de meciuri jucate pentru Oțelul, Bană a marcat de patru ori și a oferit patru pase decisive.