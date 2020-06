Messi, Ronaldo si Haaland, toti in acelasi weekend! Liverpool revine in derby-ul Mersseyside, Barcelona are super meci, iar in Bundesliga se decid echipele de UCL

14:42

La Liga

Etapa 30 din La Liga incepe azi, cu Granada - Villareal. Meciul zilea din campionatul spaniol este Sevilla - Barceloa. Real Madrid isi pune toate sperantele in Sevilla, pentru a o incurca pe Barcelona. Catalanii au avut tot timpul meciuri grele in deplasarile de la Sevilla si abordeaza meciul fara 4 jucatori importanti: Dembele, Sergi Roberto, Umtiti si De Jong. Real Madrid va juca duminica de la 23:00 intr-o alta deplasare la fel de dificila. Merge la San Sebastian pentru duelul cu Real Sociedad, in speranta de a tine pasul cu Barcelona in fruntea clasamentului.

Serie A

Campionatul Italiei revine dupa pauza de trei luni. Chiar daca s-au jucat meciuri in Cupa, italienii sunt la prima etapa in campionat de dupa pandemie. Juventus va juca in deplasare la Bologna, luni de la 22:45. Cristiano Ronaldo este flamand de goluri dupa ce nu a gasit poarta in doua meciuri din Cupa Italiei. Inter joaca acasa cu Sampdoria, iar Lazio, principala urmaritoare a lui Juve, joaca abia miercuri, cu Atalanta.

Premier League

In Anglia, lucrurile sunt clare. Liverpool mai are nevoie de doar doua victorii pentru a deveni campioana. Va juca in primul meci de dupa pauza cu Everton, in derby-ul Merseyside. Astazi se joaca un alt super meci: Tottenham - Manchester United. E batalie mare pentru locul 4, ultimul care duce in Liga Campionilor. Chelsea, United si Sheffield sunt toate cu sanse la Champions League.



Bundesliga



In Bundesliga s-a stabilit deja campioana. Bayern Munchen a cucerit al optulea titlu consecutiv, iar lupta se da si aici pentru locurile de Champions League. Toate meciurile se joaca sambata de la 16:30, pentru a nu exista discutii in ceea ce priveste luptele indirecte. Gladbach si Leverkusen trag tare pentru locul 4, iar la retrogradare, lucrurile sunt aproape clare. Leipzig - Dortmund este meciul vedete al rundei, in timp ce Bayern primeste vizita lui Freiburg.