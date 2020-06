Cristiano Ronaldo, criticat de un fost varf de la Juventus: "Nici macar nu poate sa dribleze un adversar!" 

Dupa infrangerea din finala Cupei Italiei, Ronaldo a fost criticat dur de un fost jucator al lui Juventus.

Luca Toni a declarat pentru Rai Uno ca portughezul pare a fi intr-o criza de forma, el fiind de nerecunoscut in meciul de miercuri seara.

"Este un esec care poarta si semnatura lui Cristiano Ronaldo. Portughezul se afla intr-o dificultate fizica si nici macar nu poate sa dribleze un adversar. Cel mai bun jucator al lui Juventus a fost Buffon", a declarat Toni, un atacant italian important in ultimii 20 de ani.

Ronaldo a avut o evolutie slaba in finala Cupei Italiei, contra lui Napoli, iar aceasta lipsa de forma i-a surprins pe toti in conditiile in care, la testele efectuate dupa revenirea la antrenamente, el a avut rezultate impresionante.

In pandemie, acasa in Portugalia, Ronaldo s-a pregatit intens in propria sala de forta, astfel ca si-a imbunatatit viteza si rezistenta. In ciuda acestor rezultate ale testelor, portughezul a fost de nerecunoscut in primele 2 meciuri de la reluarea fotbalului.

Pentru prima data in cariera, Ronaldo a ratat 2 trofee consecutiv, SuperCupa Italiei (in fata lui Lazio) si Cupa Italiei (contra lui Napoli).