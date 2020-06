Sora lui Ronaldo sare in apararea fratelui ei! "Dragul meu nu poate face miracole de unul singur!" 

Sora lui Cristiano Ronaldo a reactionat dupa ce Juventus a pierdut finala Cupei Italiei in fata lui Napoli.

Elma Aveiro a comentat stilul de joc al echipei lui Maurizio Sarri, explicand de ce fratele ei nu a aratat mai nimic pe teren.

"Ce poti face mai mult? Asta este, dragul meu nu poate face miracole de unul singur... Nu pot sa inteleg cum e posibil sa joci asa. In orice caz, capul sus, regele meu!”, a scris sora lui Ronaldo, pe contul sau de Instagram.

Reamintim ca, in meciul de miercuri seara, portughezul a avut o evolutie slaba. In urma infrangerii, Cristiano Ronaldo a ajuns, pentru prima data in cariera, in situatia de a rata 2 trofee consecutive, dupa ce la finalul anului 2019, el a pierdut cu Juventus si SuperCupa Italiei.