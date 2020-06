"Nu mai joaca in Spania? Nici macar nu am observat!" Cine l-a ironizat atat de dur pe Ronaldo

Ironiile la adresa lui Cristiano Ronaldo nu mai contenesc.

Dupa ce a fost criticat de Luca Toni pentru prestatia avuta in finala Cupei Italiei, portughezul a fost ironizat acum si de presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal din Spania.

Javier Tebas a dezbatut reluarea La Liga intr-un interviu pentru RAC1, iar cand a venit vorba despre plecarea lui Ronaldo in Serie A, seful Ligii spaniole a dat un raspuns surprinzator.

"Ronaldo nu mai joaca in La Liga? Nici macar nu am observat. Acum ma vor critica cei de la Madrid, dar plecarea lui Cristiano Ronaldo a avut un impact aproape zero asupra campionatului nostru", a declarat Tebas. Jurnalistii spanioli pun acest raspuns pe seama faptului ca probabil presedintele Ligii a fost deranjat de transferul lui Ronaldo, iar acum a incercat sa para ca nu a fost afectat deloc.

Dincolo de aceste ironii, Ronaldo este unul dintre cei mai importanti fotbalisti din istoria Realului, fiind cel mai bun marcator al echipei si reusind, de-a lungul timpului, sa cucereasca 4 trofee Champions League.

Intrebat ce s-ar intampla daca Messi ar pleca de la Barcelona, Javier Tebas a tinut sa precizeze ca acesta este cel mai bun jucator din istoria fotbalului.

"La Liga trebuie sa fie mai presus de jucatori, dar in cazul lui Messi vorbim despre cel mai bun din istoria fotbalului. Suntem norocosi sa-l avem aici, iar fanii Barcelonei sunt cu siguranta fericiti sa vada un asemenea jucator. Cu siguranta s-ar observa plecarea lui intr-un alt campionat", a punctat presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal din Spania.