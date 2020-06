Imaginile care au bagat Italia in depresie! Uriasul Olimpico, PUSTIU la finala Juve-Napoli! Ronaldo, invins in prima finala de Cupa Italiei

Cristiano Ronaldo spera sa aiba un trofeu in plus dupa prima sa aparitie intr-o finala de Cupa Italiei.

N-a fost sa fie. Juventus a pierdut la penalty-uri in fata lui Napoli. Dupa 0-0 in primele 90 de minute, s-a trecut direct la 11 metri. Napoli a marcat tot, in timp ce Dybala si Danilo au ratat pentru Juventus.

Gattuso obtine primul trofeu din cariera de antrenor la doar cateva zile dupa ce sora lui si-a pierdut viata.

Napoli e acum sigura de pozitia de Europa League. In campionat, dupa un sezon dezamagitor, Napoli e abia pe 6.

Gazzetta dello Sport a publicat o galerie foto de la finala Cupei de pe Olimpico. "Imagini suprarealiste la Roma" - e titlul care descrie perfect noul fotbal din timpul pandemiei.