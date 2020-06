UNIC in istoria fotbalului! Ronaldo, pus sa-si ia singur medalia din cui ca la BUFET dupa ce a pierdut finala! Imaginile momentului

Meciul s-a incheiat 0-0 in timpul regulamentar, iar Cupa s-a decis la loviturile de departajare. Dybala si Danilo au ratat primele doua lovituri pentru Juventus, in timp ce Insigne si Politano l-au invins fara probleme pe Buffon.

Golurile lui Maksimovic si Milic au adus Cupa lui Napoli, sub privirea impietrita a lui Cristiano Ronaldo. Starul portughez nu a apucat sa execute lovitura de departajare.

La final, jucatorii lui Juventus au fost pusi in fata unei situatii inedite. Au fost nevoiti sa isi ia singuri medaliile, care erau puse pe un panou. Jucatorii lui Napoli au fost premiati de presedintii celor doua cluburi.

Just surreal. Cristiano Ronaldo and the other Juve players + the refs in a self service medal buffet after the Coppa Italia final tonight vs Napoli. Historical scenes! pic.twitter.com/ikjwYuSLac