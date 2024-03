Sergio Reguilon dezvăluie neînțelegerile cu Ange Postecoglou, antrenorul lui Radu Drăgușin la Tottenham 

Antrenorul grupării londoneze Tottenham, Ange Postecoglou, în vârstă de 58 de ani, a adus rezultate promițătoare pe banca lui Spurs, dar nu fără controverse.

Sergio Reguilon, fundașul spaniol care evoluează sub formă de împrumut la Brentford, a adus la iveală neînțelegerile cu antrenorul australian.

Reguilon a dezvăluit că, în ciuda unui pre-sezon promițător, a rămas surprins când a fost exclus din lot la începutul sezonului, chiar după ce fusese asigurat că va face parte din planurile echipei.

„În pre-sezon am fost foarte fericit și Postecoglou a fost mulțumit de mine, la fel și restul echipei. Jucam ca un jucător normal, toate meciurile”, a declarat Reguilon, conform publicației The Times.

Cu toate acestea, situația a luat o întorsătură neașteptată: „Cu o săptămână înainte, m-am dus să-l văd. ‘Mă dorești la club?’ ‘Da, trebuie să fac o listă de jucători și tu ești în clar în echipa mea’. A fost ciudat. A doua zi nu am fost chemat la antrenament și nu înțelegeam ce s-a întâmplat”.

Reguilon, în vârstă de 27 de ani, își exprimă frustrarea față de lipsa controlului jucătorilor în anumite aspecte ale fotbalului și afirmă că nu înțelege de ce deciziile variază brusc. Cu toate acestea, el subliniază că fotbalul este o afacere și că, indiferent de motiv, trebuie să continue să joace și să-și dedice pasiunea pentru fotbal.

"„Știu că pot juca pentru Spurs, dar în multe aspecte din fotbal, jucătorul nu are controlul. Nu vreau să stau să stau pe stadion și mă uit. Am 27 de ani, am prea mult fotbal de trăit. Nu înțeleg de ce o zi este „da” și a doua zi este „nu”, dar . . . nu cred că motivul are de a face cu performanța, cred că este un alt motiv, acesta este fotbalul, fotbalul este o afacere”.

