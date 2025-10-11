În fața jurnaliștilor, tehnicianul a setat miza duelurilor cu Oman și Qatar, programate în următoarele zile.



"Suntem în fața celor mai importante două meciuri din istoria noastră. Avem șansa să ne calificăm, toată lumea speră, dar misiunea nu va fi deloc ușoară", a sunat avertismentul lui Olăroiu în cadrul conferinței de presă.



Miza uriașă: un singur loc duce direct la Mondial



Echipa lui Olăroiu face parte dintr-o grupă de trei în faza a patra a calificărilor asiatice, alături de Oman și Qatar. Doar prima clasată obține biletul direct pentru turneul final de anul viitor din America de Nord, în timp ce locul secund va mai avea de disputat o rundă de baraj.



Emiratele Arabe Unite au o singură prezență la un Campionat Mondial, în 1990, ceea ce sporește și mai mult presiunea pentru o a doua calificare istorică.



"Întâlnim un adversar dificil și foarte organizat, dar suntem pregătiți cu toată energia pentru a smulge victoria și a scrie istoria cu mâinile noastre", a continuat tehnicianul român, adăugând: "Nu poți garanta niciodată rezultatul în fotbal. Tot ce trebuie să facem este să depunem efort maxim, păstrând speranța calificării și încrederea în calitățile noastre".



La final, antrenorul a transmis un mesaj plin de optimism: "Știm că naționala Omanului se va lupta în acest meci și vom face același lucru. Sunt optimist că vom reuși".

