După ce Kylian Mbappe a fost trimis înapoi la Madrid din cauza unei probleme la gleznă, și Ibrahima Konate s-a accidentat, fiind nevoit să părăsească lotul. În locul său, selecționerul Didier Deschamps l-a convocat de urgență pe Benjamin Pavard, fundașul lui Olympique Marseille.



Convocarea de urgență la naționala Franței!



Potrivit publicației L’Équipe, Pavard se va alătura antrenamentelor cât de curând, urmând să zboare spre Reykjavik pentru a se alătura echipei înaintea partidei de luni seară.



Franța se află în fața unui meci crucial. Dacă va învinge Islanda luni, de la ora 21:45, și Ucraina nu câștigă împotriva Azerbaidjanului, „Les Bleus” își vor asigura calificarea matematică la Campionatul Mondial din 2026.



Până acum, 20 de echipe și-au asigurat calificarea la turneul final din 2026, care va avea loc în SUA, Mexic și Canada. Ultima calificată este Algeria, echipa lui Luca Zidane, fiul legendarului Zinedine Zidane.

