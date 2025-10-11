După 12 etape desfășurate din primul eșalon al României, echipa pregătită de Elias Charalambous a bifat trei victorii, la care s-au adăugat trei rezultate de egalitate și cinci înfrângeri.



Costel Gâlcă, în prezent antrenor la Rapid, a fost ultimul tehnician de la FCSB înainte de Elias Charalambous care a câștigat titlul cu gruparea roș-albastră. Se întâmpla asta înainte de seceta de nouă ani și când clubul se numea ”Steaua București”.



Costel Gâlcă, antrenorul lui Rapid, a lăudat-o pe FCSB



Antrenorul din ”Grant” a vorbit despre FCSB, campioana en-titre, dar și despre Universitatea Craiova. Gâlcă a sugerat că roș-albaștrii își vor reveni și că vor obține accederea în play-off.



Cât despre olteni, tehnicianul de la Rapid a ținut să puncteze că trupa lui Mirel Rădoi are un joc bun și că a început în forță noul sezon al Superligii României.



”FCSB e o echipă care poate să-și revină. Are un lot destul de bun, este angrenată în multe competiții. Au jucători care au venit după accidentări. Eu cred că o să rămână în prima parte a clasamentului.



Craiova a început foarte bine, are un joc bun. Cred că e important ca echipele românești să aibă cât mai multe victorii, să se califice mai departe”, a spus Gâlcă, potrivit digisport.



Cum arată clasamentul

