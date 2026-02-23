Oltenii au profitat de înfrângerea lui Dinamo din această etapă, scor 2-1 cu Rapid, și s-au distanțat la patru puncte în fruntea Superligii, cu două etape înainte de finalul sezonului regulat.

Sorin Cârțu, președintele onorific al echipei din Bănie, se gândește deja la play-off dar nu este interesat de configurația finală a acestuia.

Pentru prima oară în istoria formatului cu play-off și play-out din Superligă, FCSB riscă să nu prindă un loc în ”TOP 6”. Calculele se complică pentru campioana en-titre după ce U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș au câștigat în această etapă.

Sorin Cârțu: ”Nu ne interesează cine intră în play-off”

„Nu mă interesează cine intră, cine iese. Chiar nu. Și asta este gândirea la nivel de club. Nu ne bucurăm și nici nu ne întristează. Noi avem gândul de a câștiga campionatul și suntem preocupați de asta, să tranșăm orice partidă, să ne apropiem. Mai sunt 12 meciuri, este foarte important să le gândim bine pe toate.

Să vedem care va fi configurația play-off-ului, cum este țintarul. Este foarte important cum începi.

Nici nu ne bucură, nici nu ne întristează. E treaba lor. În general, nu ne interesează de nicio echipă. Că ar fi FCSB, U Cluj, CFR, Dinamo sau Rapid, în toate meciurile am dominat partidele respective. Că nu întotdeauna s-a terminat cu rezultatele dorite, da, dar a fost puțin nedrept. Și aici mă gândesc la partidele cu Rapid, cu Dinamo. Chiar nu ne interesează configurația play-off-ului”, a spus Cârțu, la Prima Sport.

Universitatea Craiova a ajuns la 56 de puncte și se poate lăuda cu cel mai bun atac (50 de goluri marcate), dar și cu cel mai bun golaveraj (+25) din campionatul nostru.

În ultimele două etape, oltenii vor juca pe teren propriu cu Metaloglobus, iar apoi în deplasare cu Rapid, echipă aflată pe locul trei, la egalitate cu Dinamo.