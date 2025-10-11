România - Moldova a fost primul meci oficial din palmaresul FIFA organizat la București între cele două reprezentative. Partida a pregătit naționala lui Mircea Lucescu de confruntarea cu Austria din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.



Marian Iancu e dur: ”Am urmărit România - Moldova și, recunosc, mi-am pierdut două ore din viață. M-a și luat somnul”



Marian Iancu, fost patron la Poli Timișoara și rapidist convins, a scris pe rețelele social media un mesaj despre partida României cu Moldova care, într-adevăr, cel puțin în actul secund, a fost ca un somnifer pentru public.



Afaceristul a ținut să puncteze faptul că naționala nu are rezerve și că nu a putut smulge nici măcar un factor pozitiv din partida care s-a disputat pe cel mai mare stadion al țării, Arena Națională.



”Am urmărit atent meciul România cu Moldova și, recunosc, că mi-am pierdut aproape două ore din viață. Doar pentru că mă încăpățânez să cred în echipa națională, să pun sufletul înaintea creierului care, analitic fiind, m-a trimis din timp la somn.



Nu avem o nouă generație la echipa națională. Nu avem nici rezerve pentru mediocritatea actualilor titulari. Vin la națională în weekend, la odihnă și la trecerea timpului”, a scris Marian Iancu pe rețelele social media.



România - Austria este duminică seară, de la ora 21:45, tot pe Arena Națională. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

