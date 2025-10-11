Ultimul român rămas în turneul greilor din Glory. LIVE pe VOYO, gala în care se bate Alin Nechita.

Început în primăvara, turneul greilor din Glory a ajuns in etapele finale.

Glory 104 începe cu meciul ultimului român aflat in cursǎ, Alin Nechita. Alin va lupta în prima fazǎ a turneului cu cel pe care Glory îl consideră ca fiind noul star al greilor, Milos Cvjeticanin. Alin este cel mai scund luptător din turneul greilor, are un palmares impresionant, iar până în acest moment a fost o adevărată revelație a circuitului, Glory cu victorii în fața unor sportivi care porneau cu prima șansă.

În main eventul galei, cel mai iubit luptător din Glory, Bahrain Razabzadeh, revine la categoria semigrea într-un meci ce se anunță deja foarte tensionat cu Tarik Khababez. Glory 104 este în direct și exclusivitate pe VOYO de la 18:00 și Pro Arena, de la 21:00

VIDEO EXCLUSIV Alin Nechita, victorie mare la Glory 99

