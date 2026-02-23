VIDEO În ciuda calculelor, SUA învinge Canada în prelungiri și câștigă aurul olimpic în hochei pentru prima dată, din 1980

Marcu Czentye
Final istoric în ultimul act al competiției olimpice de hochei pe gheață, desfășurat între Canada și Statele Unite ale Americii.

SUA câștigă aurul olimpic, producând marea surpriză contra Canadei

  • Toews ratare
Pentru numai a treia oară în istorie, după medaliile de aur cucerite în 1960 și în 1980, SUA a ieșit campioana olimpică la hochei pe gheață.

La Milano, în Arena Santagiulia, americanii au învins Canada, în prelungiri, scor 2-1, printr-un gol înscris de Jack Hughes (24 de ani, New Jersey Devils), în al doilea minut al reprizei suplimentare, reușită urmată de o celebrare în care au zburat căști și crose, dar și câteva din cele mai puternice emoții resimțite de acești hocheiști, în carieră.

America a câștigat, pentru a treia oară, aurul olimpic în hocheiul de gheață masculin

Descumpăniți, canadienii, pentru care vedeta Connor McDavid (29 de ani, Edmonton Oilers) nu a strălucit, au privit în gol, minute în șir, la capătul unei partide în care au patru șanse uriașe de a marca, una chiar prin starul care a fost, în fapt, unul dintre cei mai neconvingători jucători din această finală olimpică.

În minutul 6 al primei reprize, Matthew Boldy (24 de ani, Minnesota Wild) a făcut maximum dintr-un contraatac, alternând pucul pe părțile crosei până a reușit să îl facă pe portarul Jordan Binnington (32 de ani, St. Louis Blues) să fie suficient de confuz pentru a nu mai putea opri golul.

Un hocheist de 24 de ani de la Minnesota Wild a decis finala olimpică, în prelungiri

Avantajul a fost menținut mai bine de jumătate de oră de joc, Cale Makar (27 de ani, Colorado Avalanche) egalând în penultimul minut al reprizei secunde, printr-un șut trimis la colțul lung, dintr-un unghi permisiv.

Americanii, și mai apoi canadienii au beneficiat de câte o perioadă de joc în superioritate numerică, în repriza a treia, dar nicio echipă nu a putut face diferența în timp util.

Dar visul canadian s-a năruit în prelungiri. Al zecelea titlu olimpic nu a mai venit în țara care oferă lumii cei mai buni hocheiști.

La un puc pierdut prea ușor, când canadienii nici nu apucaseră să se îngrijoreze prea tare, americanii au făcut o tranziție fulgerătoare, au scos pucul înapoi, Zach Werensky i-a trimis pucul lui Jack Hughes, iar acesta a tras razant cu stratul superficial al gheții, pe sub piciorul portarului Jordan Binnington.

A fost cireașa pusă pe tortul unei prestații defensive uluitoare, clădite de americani prin straturi și straturi de efort, care au forțat Canada din nou și din nou, dar „morișca” de hochei nu a reușit să producă mai mult de un gol, într-o zi cu portarul Hellebuyck aflat într-o zi de grație.

Împinși în margini pentru șuturi din unghiuri aproape imposibile, canadienii au reușit, totuși, să își creeze suficiente ocazii importante de gol, însă inspirația i-a părăsit.

Canada a avut patru ratări care puteau să producă evitarea coșmarului

Au fost patru momente în care canadienii, în ciuda unui joc mai puțin apropiat de potențialul maxim, ar fi putut câștiga finala olimpică.

Connor McDavid și Macklin Celebrini au ratat, scăpați singuri cu portatul Hellebuyck - primul, prin ezitare și întârziere care i-a anulat șansa șutului, iar al doilea, printr-un șut insuficient de plasat.

Mai târziu în meci, Devon Toews (32 de ani, Colorado Avalanche) a semnat o ratare care a amintit de marea ratare a lui Andrei Shevchenko, la scorul de 3-3, în finala Ligii Campionilor din 2005. De la distanță mică, Toews nu a reușit să împingă pucul în poartă, fiind blocat de Hellebuyck, printr-un reflex extraordinar, cu crosa.

Nu în ultimul rând, atacantul Nathan MacKinnon (30 de ani, Colorado Avalanche) a ratat dintr-un unghi mai strâns, dar într-o secundă în care portarul Hellebuyck nici nu avusese timp să noteze unde se află pucul, situația derulându-se cu o viteză într-atât de mare încât, până ca Hellebuyck să își dea seama de ce se întâmplă, MacKinnon trimisese deja în plasa laterală a porții lăsate, preț de o secundă, nesupravegheate.

Titluri olimpice în hocheiul pe gheață masculin, per țări

  • Canada - 9
  • Uniunea Sovietică - 7
  • Statele Unite ale Americii - 3
  • Suedia - 2
