Pentru numai a treia oară în istorie, după medaliile de aur cucerite în 1960 și în 1980, SUA a ieșit campioana olimpică la hochei pe gheață.

La Milano, în Arena Santagiulia, americanii au învins Canada, în prelungiri, scor 2-1, printr-un gol înscris de Jack Hughes (24 de ani, New Jersey Devils), în al doilea minut al reprizei suplimentare, reușită urmată de o celebrare în care au zburat căști și crose, dar și câteva din cele mai puternice emoții resimțite de acești hocheiști, în carieră.

America a câștigat, pentru a treia oară, aurul olimpic în hocheiul de gheață masculin

Descumpăniți, canadienii, pentru care vedeta Connor McDavid (29 de ani, Edmonton Oilers) nu a strălucit, au privit în gol, minute în șir, la capătul unei partide în care au patru șanse uriașe de a marca, una chiar prin starul care a fost, în fapt, unul dintre cei mai neconvingători jucători din această finală olimpică.

În minutul 6 al primei reprize, Matthew Boldy (24 de ani, Minnesota Wild) a făcut maximum dintr-un contraatac, alternând pucul pe părțile crosei până a reușit să îl facă pe portarul Jordan Binnington (32 de ani, St. Louis Blues) să fie suficient de confuz pentru a nu mai putea opri golul.

Un hocheist de 24 de ani de la Minnesota Wild a decis finala olimpică, în prelungiri

Avantajul a fost menținut mai bine de jumătate de oră de joc, Cale Makar (27 de ani, Colorado Avalanche) egalând în penultimul minut al reprizei secunde, printr-un șut trimis la colțul lung, dintr-un unghi permisiv.

Americanii, și mai apoi canadienii au beneficiat de câte o perioadă de joc în superioritate numerică, în repriza a treia, dar nicio echipă nu a putut face diferența în timp util.

Dar visul canadian s-a năruit în prelungiri. Al zecelea titlu olimpic nu a mai venit în țara care oferă lumii cei mai buni hocheiști.

La un puc pierdut prea ușor, când canadienii nici nu apucaseră să se îngrijoreze prea tare, americanii au făcut o tranziție fulgerătoare, au scos pucul înapoi, Zach Werensky i-a trimis pucul lui Jack Hughes, iar acesta a tras razant cu stratul superficial al gheții, pe sub piciorul portarului Jordan Binnington.

A fost cireașa pusă pe tortul unei prestații defensive uluitoare, clădite de americani prin straturi și straturi de efort, care au forțat Canada din nou și din nou, dar „morișca” de hochei nu a reușit să producă mai mult de un gol, într-o zi cu portarul Hellebuyck aflat într-o zi de grație.

Împinși în margini pentru șuturi din unghiuri aproape imposibile, canadienii au reușit, totuși, să își creeze suficiente ocazii importante de gol, însă inspirația i-a părăsit.