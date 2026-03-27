Andrei Vlad a semnat vineri cu Arka Gdynia, ocupanta locului 16 din prima divizie poloneză, alături de care va lupta în acest sezon pentru salvarea de la retrogradare.

Liber de contract de la începutul acestui an, după despărțirea de formația kazahă Aktobe, goalkeeperul în vârstă de 26 de ani și-a găsit echipă după două luni de căutări. Noua sa formație se află pe o poziție retrogradabilă (cu 30 de puncte), fiind la egalitate cu Legia, ocupanta locului 15, primul aflat deasupra liniei roșii.

„Andrei Vlad se alătură clubului Arka Gdynia, pregătit să contribuie la îndeplinirea obiectivelor echipei și să înceapă un nou capitol important al carierei sale”, a transmis TG World Football Promotion într-un mesaj care a fost șters ulterior de pe rețelele de socializare, potrivit GSP.

A doua experiență în străinătate

Pentru Andrei Vlad, mutarea în Polonia reprezintă a doua experiență în afara României. Portarul a plecat de la FCSB în ianuarie 2025 și a petrecut un an la Aktobe, pentru care a jucat 25 de meciuri în campionatul Kazahstanului. În același sezon, a mai strâns patru partide în cupele europene: două în preliminariile Europa League și două în preliminariile Conference League.

În fotbalul intern, Vlad a evoluat pentru Universitatea Craiova și FCSB. Transferat în 2017 de la gruparea olteană, portarul a bifat 121 de partide pentru echipa bucureșteană, fiind mult timp prima opțiune pentru regula U21. În palmaresul său se regăsesc două titluri de campion, câștigate din postura de rezervă a lui Ștefan Târnovanu, o Cupă și o Supercupă a României.