MERCATO IARNĂ 2023 | Motivele pentru care se anunță puține transferuri spectaculoase ale campionilor mondiali  

Majoritatea jucătorilor Argentinei au fost "blindați" cu contracte de cluburile actuale, înainte de turneul final al CM 2022, după ce s-a prognozat că reprezentativa "Albiceleste" se află printre favoritele la câștigarea titlului mondial. Majoritatea fotbaliștilor sud-americani sunt legați de actualele cluburi până în 2025, 2026 sau 2027.

Veteranii din lot, Armani, Otamendi, Messi, Papu Gomez și Di Maria, s-ar putea retrage din activitate de la echipe din țara natală, în vara viitoare sau în sezoanele următoare. În plus, cei mai de perspectivă fotbaliști, Romero, Martinez și Alvarez, au fost recent transferați de cluburi importante, iar mutărea lor în următoarea perioadă este improbabilă, mai ales că sunt apreciați la actualele echipe.

Singurii campioni mondiali care ar putea prinde transferuri spectaculoase sunt De Paul, Mac Allister și Fernandez, dar Atletico, Brighton și Benfica cer sume imense în schimbul lor, motiv pentru care cluburile interesate au început deja să se reorienteze către variante mai puțin costisitoare.

PORTARI

Emiliano Martinez (30 de ani) - Aston Villa / cotat la 28 de milioane de euro / Are contract până în iunie 2027, dar clubul englez vrea să-l vândă. De serviciile sale ar fi interesate Manchester United și Bayern Munchen, dar nu a fost depusă încă vreo ofertă oficială.

Franco Armani (36 de ani) - River Plate / 3,2 milioane de euro / Are contract până în decembrie 2024. Cel mai probabil, el se va retrage la expirarea înțelegerii.

Geronimo Rulli (30 de ani) - Villarreal / 10 milioane de euro / Are contract până în iunie 2024. Este pe lista de achiziții a lui Ajax Amsterdam.

FUNDAȘI

Juan Foyth (24 de ani) - Villarreal / 25 de milioane de euro / Are contract până în iunie 2026. A fost dorit de FC Barcelona, dar catalanii nu și-au putut permite suma cerută de Villarreal, 55 milioane de euro. Cel mai probabil, va rămâne la Villarreal.

Nicolas Tagliafico (30 de ani) - Olimpique Lyon / 9 milioane de euro / Are contract până în iunie 2025. A fost dorit de Brighton, în vara lui 2022, dar a ales să joace în Ligue 1, unde va mai rămâne cel puțin până la finalul sezonului.

Gonzalo Montiel (25 de ani) - FC Sevilla / 12 milioane de euro / Are contract până în iunie 2026. Juventus se interesează de transferul lui, după ce Valencia a renunțat la achiziția sa.

German Pezzella (31 de ani) - Betis Sevilla / 5 milioane de euro / Are contract până în iunie 2025. Nu există informații despre un posibil transfer.

Marcos Acuna (31 de ani) - FC Sevilla / 14 milioane de euro / Are contract până în iunie 2025. Wolverhampton este foarte interesată de transferul său, dar Sevilla nu vrea să-l vândă în această perioadă de mercato, după ce Alex Telles a suferit o accidentare gravă și va lipsi restul sezonului.

Cristian Romero (24 de ani) - Tottenham Hotspur / 60 milioane de euro / Are contract până în iunie 2027, iar Tottenham nu vrea să renunțe la el, la doar 6 luni după ce a achitat clauza de transfer definitiv de la Atalanta.

Nicolas Otamendi (34 de ani) - Benfica / 3 milioane de euro / Rămâne liber de contract în iunie 2023. Deși i-a fost propusă prelungirea contractului, stoperul vrea să se retragă din activitate de la River Plate, echipa sa de suflet.

Lisandro Martinez (24 de ani) - Manchester United / 50 milioane de euro / A fost cumpărat recent de United și are contract până în iunie 2027.

Nahuel Molina (24 de ani) - Atletico Madrid / 22 milioane de euro / A fost cumpărat recent de Atletico și are contract până în iunie 2027.

MIJLOCAȘI

Leandro Paredes (28 de ani) - Juventus / 15 milioane de euro / Este împrumutat de PSG la Juventus, dar torinezii au opțiune de cumpărare pentru 20 de milioane de euro. Cel mai probabil, Juventus va achita clauza în această vară.

Rodrigo De Paul (28 de ani) - Atletico Madrid / 40 de milioane de euro / Are contract până în iunie 2026, dar Atletico e dispusă să negocieze transferul său. Este dorit de Juventus, PSG, Tottenham și Inter Milano, dar actualul club vrea cel puțin 60 de milioane de euro.

Exequiel Palacios (24 de ani) - Bayer Leverkusen / 15 milioane de euro / Are contract până în iunie 2025. A fost dorit în trecut de Arsenal, Real Madrid și Inter Milano, iar acum ar putea ajunge la Aston Villa, unde este pe lista de transferuri a lui Unai Emery.

Thiago Almada (21 de ani) - Atlanta United / 15 milioane de euro / Are contract până în decembrie 2025. Leeds United și Southampton ar fi interesate de transferul său.

Alejandro Gomez (34 de ani) - FC Sevilla / 4 milioane de euro / Are contract până în iunie 2024. Cel mai probabil, va onora contractul, apoi se va retrage de la Arsenal de Sarandi, club unde a debutat la seniori.

Guido Rodriguez (28 de ani) - Betis Sevilla / 30 milioane de euro / Are contract până în iunie 2024. Este dorit de Liverpool, Everton și Arsenal. Sevilla vrea cel puțin 25 de milioane de euro în schimbul său, adică de șapte ori mai mult decât a dat când l-a transferat de la CF America, în ianuarie 2020.

Alexis Mac Allister (24 de ani) - Brighton & Hove Albion / 42 milioane de euro / Are contract până în iunie 2025, iar clubul poate opta pentru prelungirea înțelegerii cu încă un an. Este curtat de Liverpool, Chelsea, Arsenal, Atletico Madrid și Juventus, iar presa din Italia a scris că s-ar afla în negocieri avansate cu formația din Torino.

Enzo Fernandez (21 de ani) - Benfica / 55 milioane de euro / Are contract până în iunie 2027. Este cel mai dorit dintre campionii mondiali, de transferul său interesându-se Chelsea, Newcastle United, Real Madrid, PSG, Liverpool și Manchester United. Benfica a anunțat că va renunța la el doar dacă se activează clauza de reziliere a contractului, în valoare de 120 de milioane de euro.

ATACANȚI

Julian Alvarez (22 de ani) - Manchester City / 50 de milioane de euro / Are contract până în iunie 2027, iar City nu are de gând să renunțe la el.

Lionel Messi (35 de ani) - PSG / 50 de milioane de euro / Are contract până în iunie 2023, dar PSG vrea să activeze clauza de prelungire cu încă un sezon. Starul argentinian a precizat că vrea să se retragă de la Newell's Old Boys, club pentru care vrea să joace cel puțin un sezon.

Angel Di Maria (34 de ani) - Juventus / 10 milioane de euro / Are contract până în iunie 2023, dar Juventus i-a propus prelungirea înțelegerii pentru un sezon, iar atacantul este înclinat să accepte propunerea.

Angel Correa (27 de ani) - Atletico Madrid / 40 milioane de euro / Are contract până în iunie 2026. A fost dorit de AC Milan, Wolverhampton, Arsenal și Inter Milano, dar jucătorul a refuzat de fiecare dată să plece de la Atletico.

Paulo Dybala (29 de ani) - AS Roma / 30 milioane de euro / Are contract până în iunie 2025. A fost dorit de FC Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Arsenal, Manchester United, Tottenham, Inter Milano, Atletico Madrid, Bayern Munchen, Newcastle și Benfica, când a plecat liber de contract de la Juventus. Momentan nu are oferte de transfer.

Lautaro Martinez (25 de ani) - Inter Milano / 75 milioane de euro / Are contract până în iunie 2026. Este considerat cel mai scump jucător din lotul Argentinei, dar doar Arsenal și Chelsea și-au menținut interesul pentru transferul său, cu o sumă diminuată, după o evoluție ștearsă la CM 2022.

ANTRENORI

Lionel Scaloni (antrenor principal) - Are contract cu naționala Argentinei până în decembrie 2026. Deși are oferte de a prelua echipe din Spania și Anglia, cel mai probabil, el va rămâne să conducă naționala Argentinei la Copa America 2024 și CM 2026, eventual Finalissima 2025.

Pablo Aimar (antrenor secund) - Ar putea deveni noul antrenor al celor de la Valencia, Benfica sau River Plate, echipe unde a evoluat cu succes, dacă Gennaro Gattuso, Roger Schmidt sau Martin Demichelis vor pleca.

Roberto Ayala (antrenor secund) - Fost jucător important al naționalei Argentinei, între 1994 și 2007, Ayala este considerat viitorul selecționer al "Pumelor", după ce Scaloni va părăsi banca tehnică.

Walter Samuel (antrenor secund) - A fost curtat de Newell's Old Boys, iar refuzul său a făcut ca clubul din Rosario să îl numească antrenor pe Gabriel Heinze. Poate rămâne secundul lui Ayala.

Foto - @AFASeleccionArgentina