Angel Di Maria și-a decis viitorul, după ce a câștigat Cupa Mondială cu Argentina! Unde vrea să joace

În vară, sud-americanul a semnat un contract valabil pe un sezon cu Juventus, după ce a plecat de la PSG. Chiar dacă va intra în ultimele șase luni de contract, Di Maria nu are planuri pentru o eventuală plecare de la echipa torineză.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Di Maria vrea să termine sezonul în Serie A cu Juventus, iar în următoarele luni își va decide viitorul.

Di Maria a înscris de două ori pentru Juventus în acest sezon, în 11 partide, cifră la care se adaugă alte patru pase decisive.

