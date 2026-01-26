Curg ofertele pentru Memphis Depay!

Curg ofertele pentru Memphis Depay! Fotbal extern
Memphis Depay se apropie de un moment decisiv în carieră. 

CorinthiansAl-Shababal waslMemphis Depay
Atacantul olandez, în vârstă de 31 de ani, își încheie contractul cu Corinthians la finalul sezonului și nu a început discuții pentru prelungirea acordului.

Această situație îi permite să exploreze oficial opțiuni în străinătate, iar Europa și Orientul Mijlociu îl urmăresc îndeaproape, anunță Footmercato.

Curg ofertele pentru Memphis Depay!

Mai multe cluburi din Golf i-au transmis oferte olandezului. Shabab Al-Ahli și Al-Wasl sunt printre grupările interesate să-l transfere, însă până acum propunerile nu i-au convins pe deplin pe olandez. Depay așteaptă un contract mai avantajos și o provocare potrivită pentru nivelul său, informează sursa citată.

Recordman al naționalei Olandei cu 55 de goluri, Depay se poate lăuda cu un CV care cuprinde echipe precum Olympique Lyon, Manchester United, PSV, Atletico Madrid sau Barcelona.

Depay a ajuns la Corinthians în septembrie 2024 și a reușit 19 goluri și 14 pase decisive în 65 de meciuri, contribuind la câștigarea recentei Cupe a Braziliei.

