Atacantul olandez, în vârstă de 31 de ani, își încheie contractul cu Corinthians la finalul sezonului și nu a început discuții pentru prelungirea acordului.



Această situație îi permite să exploreze oficial opțiuni în străinătate, iar Europa și Orientul Mijlociu îl urmăresc îndeaproape, anunță Footmercato.



Curg ofertele pentru Memphis Depay!



Mai multe cluburi din Golf i-au transmis oferte olandezului. Shabab Al-Ahli și Al-Wasl sunt printre grupările interesate să-l transfere, însă până acum propunerile nu i-au convins pe deplin pe olandez. Depay așteaptă un contract mai avantajos și o provocare potrivită pentru nivelul său, informează sursa citată.

