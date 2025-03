Atacantul primește aproape toți bani acordați pentru câștigarea Campeonato Paulista

Recent, "Alvinegro" s-au impus în finala Campeonato Paulista 2025 (campionatul statului Sao Paulo, unde evoluează unele dintre cele mai mari cluburi braziliene, precum Corinthians, Palmeiras, Santos, Sao Paulo FC), după o confruntare în dublă manșă cu Palmeiras (1-0, 0-0).



Clubul condus de Augusto Melo ar trebui să primească un premiu de 5 milioane de reali brazilieni (aproximativ 810.000 de euro) pentru câștigarea campionatului, dar Memphis Depay are trecută o clauză de performanță în contract prin care ar urma să primească echivalentul a 760.000 de euro pentru fiecare trofeu adjudecat cu noua echipă.



În ciuda bonusului uriaș pe care atacantul olandez trebuie să îl primească, deși a bifat doar 12 prezențe și 2 goluri în campionatul statal recent încheiat, conducerea și fanii nu sunt nemulțumiți, pentru că echipa trecea printr-o secetă de trofee. Au trecut ani buni de când Corinthians se impuse ultima dată în Campeonato Paulista (2019), Campeonato Brasileiro Serie A (2017), Recopa Sudamericana (2013), Copa Libertadores (2012), FIFA Club World Cup (2012), Copa do Brasil (2009) și Supercopa do Brasil (1991).



Depay este unul dintre cei mai valoroși fotbaliști olandezi ai generației sale

Memphis Depay (31 de ani) este născut la Moordrecht (provincia Olanda de Sud), din tată ghanez și mama olandeză, și s-a format la juniorii cluburilor VV Moordrecht, Sparta Rotterdam și PSV Eindhoven. La nivel de seniori a evoluat pentru PSV Eindhoven (2011-2015), Manchester United (2015-2017), Olympique Lyon (2017-2021), FC Barcelona (2021-2023), Atletico Madrid (2023-2024) și Corinthians (2024-2025).



Are 100 de selecții și 47 de goluri pentru naționala de seniori a Olandei, cu care a participat la CM 2014 (locul 3), Euro 2020 (sferturi de finală), CM 2022 (sferturi de finală) și Euro 2024 (semifinală).



În palmares are Eredivisie (2014-2015), KNVB Cup (2011-2012), Johan Cruyff Shield (2012), La Liga (2022-2023), Supercopa de Espana (2023), Campionatul European U17 (2011), Campeonato Paulista (2025), titlul de golgheter în Olanda (2014-2015), Johan Cruyff Trophy (2014-2015), France Football - Best Young Player (2015), UNFP Ligue 1 - Goal of the Year (2016–17), titlul de golgheter european în preliminariile Cupei Mondiale (2022 / 12 goals) și La Liga - Goal of the Month (august 2023).



Poate juca ca atacant central, atacant secund și extremă stânga și este cotat acum la 10 milioane de euro, după ce avusese cea mai mare valoare de piață în decembrie 2019 (55 de milioane de euro).



