Alertă la Craiova! Un titular al oltenilor are oferta pe masă: „De el depinde!” De ce amână semnarea contractului

Alertă la Craiova! Un titular al oltenilor are oferta pe masă: „De el depinde!” De ce amână semnarea contractului Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Unul dintre oamenii de bază ai Universității Craiova întârzie să ofere un răspuns ofertei de prelungire a angajamentului, așteptând o propunere financiară superioară.

TAGS:
Adrian RusUniversitatea CraiovaGica Craioveanu
Din articol

Adrian Rus a contribuit la parcursul oltenilor din acest sezon, finalizat cu adjudecarea eventului. Fundașul central în vârstă de 30 de ani a sosit în Bănie în vara anului 2025, semnând din postura de jucător liber de contract o înțelegere valabilă pentru o singură stagiune, după despărțirea de Pisa.

Deși șefii clubului i-au propus deja continuarea colaborării, apărătorul analizează cu prudență situația. Potrivit lui Gică Craioveanu, stoperul nu se grăbește să parafeze noul acord, având în vedere posibilitatea obținerii unui contract mai bun de la o altă formație.

„Este ofertă, dar Adi Rus are ultimul cuvânt. Îți dai seama, dacă vine o ofertă superioară, te gândești. Are o vârstă și se poate gândi la ultimul contract”, a transmis Gică Craioveanu, potrivit Digisport.

Cifrele stagiunii pentru fundașul central

Adus în tabăra oltenilor la cererea lui Mirel Rădoi, antrenorul oltenilor în startul stagiunii, Adrian Rus a devenit rapid o piesă esențială în primul „11”. Pe parcursul acestui an competițional, internaționalul român a bifat 34 de prezențe pe teren, reușind să înscrie patru goluri.

Cotat în prezent la 1,2 milioane de euro pe platforma Transfermarkt, jucătorul a mai trecut în cariera sa pe la Pisa, Pafos, Fehervar, Balmazujvaros și Sepsi OSK. Pentru prima reprezentativă a României, Rus a adunat 22 de selecții și a marcat un gol.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
MAI: Un miliard de euro prin SAFE pentru siguranţa cetăţenilor, protecţia României şi susţinerea mediului de afaceri
MAI: Un miliard de euro prin SAFE pentru siguranţa cetăţenilor, protecţia României şi susţinerea mediului de afaceri
ARTICOLE PE SUBIECT
Universitatea Craiova dă startul transferurilor: Un fundaș croat se află pe lista campioanei
Universitatea Craiova dă startul transferurilor: Un fundaș croat se află pe lista campioanei
„Cutremur“ la Craiova: vedeta oltenilor își negociază plecarea pe un salariu de cinci ori mai mare!
„Cutremur“ la Craiova: vedeta oltenilor își negociază plecarea pe un salariu de cinci ori mai mare!
Tragedie în fotbalul românesc! Fostul antrenor al lui FC U Craiova a murit la 58 de ani
Tragedie în fotbalul românesc! Fostul antrenor al lui FC U Craiova a murit la 58 de ani
ULTIMELE STIRI
Sorana Cîrstea o cunoaște bine pe următoarea adversară: știe cum va decurge sfertul de finală de la Paris
Sorana Cîrstea o cunoaște bine pe următoarea adversară: știe cum va decurge sfertul de finală de la Paris
FC Voluntari - Hermannstadt, acum pe Sport.ro! Aflăm ultima echipă care va evolua în Superligă în sezonul 2026-2027
FC Voluntari - Hermannstadt, acum pe Sport.ro! Aflăm ultima echipă care va evolua în Superligă în sezonul 2026-2027
Lamine Yamal, la un pas să rateze Cupa Mondială
Lamine Yamal, la un pas să rateze Cupa Mondială
Șeful echipei din Superligă, anunț uriaș pentru fani: „Vom rezolva”
Șeful echipei din Superligă, anunț uriaș pentru fani: „Vom rezolva”
Universitatea Craiova dă startul transferurilor: Un fundaș croat se află pe lista campioanei
Universitatea Craiova dă startul transferurilor: Un fundaș croat se află pe lista campioanei
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Echipa pe care o va antrena Adrian Mihalcea în sezonul următor. Condițiile impuse de antrenor

Echipa pe care o va antrena Adrian Mihalcea în sezonul următor. Condițiile impuse de antrenor

Farul - Chindia 1-1, PSG - Arsenal de România! Totul s-a decis la loviturile de departajare

Farul - Chindia 1-1, PSG - Arsenal de România! Totul s-a decis la loviturile de departajare

„Cutremur“ la Craiova: vedeta oltenilor își negociază plecarea pe un salariu de cinci ori mai mare!

„Cutremur“ la Craiova: vedeta oltenilor își negociază plecarea pe un salariu de cinci ori mai mare!

Turcii fac anunțul despre transferul jucătorului de la FCSB: ”Este interesată!”

Turcii fac anunțul despre transferul jucătorului de la FCSB: ”Este interesată!”

3.000.000 de euro pentru vedeta FCSB-ului! Gigi Becali a luat decizia pe loc

3.000.000 de euro pentru vedeta FCSB-ului! Gigi Becali a luat decizia pe loc

Dinamo începe în forță noul sezon: 3.500.000€!

Dinamo începe în forță noul sezon: 3.500.000€!



Recomandarile redactiei
Lamine Yamal, la un pas să rateze Cupa Mondială
Lamine Yamal, la un pas să rateze Cupa Mondială
Sorana Cîrstea o cunoaște bine pe următoarea adversară: știe cum va decurge sfertul de finală de la Paris
Sorana Cîrstea o cunoaște bine pe următoarea adversară: știe cum va decurge sfertul de finală de la Paris
Șeful echipei din Superligă, anunț uriaș pentru fani: „Vom rezolva”
Șeful echipei din Superligă, anunț uriaș pentru fani: „Vom rezolva”
FC Voluntari - Hermannstadt, acum pe Sport.ro! Aflăm ultima echipă care va evolua în Superligă în sezonul 2026-2027
FC Voluntari - Hermannstadt, acum pe Sport.ro! Aflăm ultima echipă care va evolua în Superligă în sezonul 2026-2027
Serena, transformare totală la 44 de ani: Williams, răvășitoare înaintea revenirii pe teren
Serena, transformare totală la 44 de ani: Williams, răvășitoare înaintea revenirii pe teren
Alte subiecte de interes
Mircea Lucescu a zburat în Italia să îi vadă pe tricolori! Pe cine are în vizor
Mircea Lucescu a zburat în Italia să îi vadă pe tricolori! Pe cine are în vizor
Adrian Rus și Marius Marin nu au participat la primul antrenament al Pisei din acest sezon. Anunțul italienilor
Adrian Rus și Marius Marin nu au participat la primul antrenament al Pisei din acest sezon. Anunțul italienilor
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
4 milioane de euro pentru transferul lui Alexandru Mitriță: "Mihai Rotaru i-a promis că îi dă drumul"
4 milioane de euro pentru transferul lui Alexandru Mitriță: "Mihai Rotaru i-a promis că îi dă drumul"
Pronosticul lui Gică Craioveanu pentru finala EURO 2024! Meciul va fi transmis pe PRO TV și VOYO
Pronosticul lui Gică Craioveanu pentru finala EURO 2024! Meciul va fi transmis pe PRO TV și VOYO
CITESTE SI
Vreme instabilă în următoarele zile în întreaga ţară. Regiunile vizate de averse, descărcări electrice şi vânt puternic

stirileprotv Vreme instabilă în următoarele zile în întreaga ţară. Regiunile vizate de averse, descărcări electrice şi vânt puternic

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

stirileprotv România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!