Riscă o suspendare uriașă! Gestul interzis făcut de starul crescut de clubul lui Dennis Man

Potrivit publicației braziliene UOL, fotbalistul este vizat de o sancțiune aspră din cauza utilizării dispozitivului mobil în timpul partidei. În fotbalul brazilian sunt în vigoare reguli extrem de stricte în ceea ce privește folosirea aparatelor de comunicare pe marginea terenului. Această măsură de siguranță este aplicată strict pentru a împiedica influențarea ilegală a meciurilor și eventualele practici legate de pariuri sportive.
Tribunalul sportiv a acționat deja oficial și a deschis o procedură disciplinară împotriva jucătorului. Depay riscă acum o amendă financiară, însoțită de o suspendare cuprinsă între unu și șase meciuri.
Explicația olandezului
Atacantul a reacționat public în urma acestui incident și a transmis motivul pentru care a folosit dispozitivul pe marginea terenului.
„Doar pentru clarificare: acest lucru s-a întâmplat pentru a comunica cu staff-ul medical din Olanda. Am ales să fiu afară pentru a-mi susține echipa, deși aș fi putut la fel de bine să rămân în vestiar cu accidentarea mea”, a reacționat fostul jucător al lui PSV.
Ajuns la 32 de ani, Memphis Depay evoluează în momentul de față la Corinthians, în prima ligă din Brazilia. Pe parcursul carierei sale, atacantul crescut de PSV a evoluat la cluburi precum Manchester United, Lyon, Barcelona sau Atletico Madrid.