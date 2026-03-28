Riscă o suspendare uriașă! Gestul interzis făcut de starul crescut de clubul lui Dennis Man

Potrivit publicației braziliene UOL, fotbalistul este vizat de o sancțiune aspră din cauza utilizării dispozitivului mobil în timpul partidei. În fotbalul brazilian sunt în vigoare reguli extrem de stricte în ceea ce privește folosirea aparatelor de comunicare pe marginea terenului. Această măsură de siguranță este aplicată strict pentru a împiedica influențarea ilegală a meciurilor și eventualele practici legate de pariuri sportive.

Tribunalul sportiv a acționat deja oficial și a deschis o procedură disciplinară împotriva jucătorului. Depay riscă acum o amendă financiară, însoțită de o suspendare cuprinsă între unu și șase meciuri.