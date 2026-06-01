Un om cu voință poate muta munții din loc. Asta ne-a demonstrat acum Adrian Șovea, ultramaratonistul cu o poveste demnă de film.
Sport.ro a prezentat aici cum Șovea a pornit în „Drumul Speranței”, o cursă de aproximativ 2,800 de kilometri în jurul granițelor țării, dedicată copiilor instituționalizați susținuți de Ajungem MARI.
Din păcate, când mai avea 1,392 de kilometri de parcurs, cursa admirabilă a lui Adrian Șovea a fost oprită de un șofer iresponsabil. Sport.ro a arătat aici în ce stare a ajuns ultramaratonistul la spital, după ce a fost lovit de o mașină și aruncat într-un șanț.
Din fericiare, între timp, starea de sănătate a lui Adrian s-a îmbunătățit. Mai mult decât atât, povestea sa a făcut înconjurul României. Și a declanșat o mișcare superbă, care amintește de celebrul film american, „Forrest Gump“.
Oamenii au continuat cursa lui Adrian Șovea
Fundația Ajungem MARI, care a susținut și a promovat proiectul lui Adrian Șovea de la bun început, a dezvăluit cum Rareș, un alergător pe care ultramaratonistul l-a cunoscut pe traseu, a avut o idee remarcabilă.
Concret, Rareș a decis să provoace comunitățile de alergători să încheie cei 1,392 de kilometri rămași din cursa lui Adrian. Așadar, Rareș a mutat „Drumul Speranței” în Strava, o platformă dedicată alergătorilor în care sunt contabilizate distanțele parcurse.
Răspunsul oamenilor la inițiativa lui Rareș a fost formidabil! Pentru că obiectivul pe care își fixase Adrian Șovea înainte de accident, de a alerga 2,800 de kilometri în total, a fost atins cu ajutorul celor care au aflat povestea sa.
Vestea l-a încântat Adrian! Pentru că, încă de la început, acesta a spus că „Drumul Speranței” e un simbol al solidarității, o mișcare națională. El a explicat, în mai multe rânduri, că proiectul său nu-i aparține unui singur om. Aparține tuturor celor care își doresc să facă bine în comunitățile lor.
De pe patul spitalului, Adrian Șovea și-a îndeplinit obiectivul, demonstrând că, uniți, oamenii pot face lucruri mari.