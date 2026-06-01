Un om cu voință poate muta munții din loc. Asta ne-a demonstrat acum Adrian Șovea, ultramaratonistul cu o poveste demnă de film.

Sport.ro a prezentat aici cum Șovea a pornit în „Drumul Speranței”, o cursă de aproximativ 2,800 de kilometri în jurul granițelor țării, dedicată copiilor instituționalizați susținuți de Ajungem MARI.

Din păcate, când mai avea 1,392 de kilometri de parcurs, cursa admirabilă a lui Adrian Șovea a fost oprită de un șofer iresponsabil. Sport.ro a arătat aici în ce stare a ajuns ultramaratonistul la spital, după ce a fost lovit de o mașină și aruncat într-un șanț.

Din fericiare, între timp, starea de sănătate a lui Adrian s-a îmbunătățit. Mai mult decât atât, povestea sa a făcut înconjurul României. Și a declanșat o mișcare superbă, care amintește de celebrul film american, „Forrest Gump“.