În urmă cu 12 ani, Arena BRB Mane Garrincha strălucea pe scena fotbalului global, găzduind șapte meciuri la turneul final din 2014. Proiectul de reconstrucție al arenei cu o capacitate de 72.000 de locuri a costat aproximativ 300 de milioane de euro în anul 2010. La acel moment, devenea al doilea cel mai scump stadion construit vreodată în istoria sportului.
Cu toate acestea, capitala Braziliei nu beneficiază de o echipă de club de înalt nivel care să atragă zeci de mii de spectatori săptămânal. Fără un chiriaș principal care să asigure venituri constante, arena a intrat într-un declin abrupt imediat după încheierea marilor competiții.
Parcarea transformată în garaj pentru transportul în comun
Faptul că întreținerea gigantului de beton costă anual în jur de 1,75 milioane de euro i-a forțat pe administratori să caute alternative neobișnuite de finanțare. Potrivit The Sun, arena numită după legendarul fotbalist brazilian Garrincha a fost reprofilată.
În prezent, spațiile stadionului sunt închiriate pentru evenimente atipice, precum festivaluri de tatuaje sau expoziții culinare. Cea mai drastică schimbare a suferit-o însă parcarea complexului, care a fost transformată într-un depou de autobuze pentru a genera venituri suplimentare. Ultimul eveniment sportiv major găzduit aici a fost ediția din 2021 a Copei America, iar de atunci complexul a dispărut complet de pe harta fotbalului de top, devenind doar o umbră a gloriei de altădată.