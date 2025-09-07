Echipa naţională a Olandei a învins duminică, în deplasare, scor 3-2, echipa naţională a Lituaniei, într-un meci din cadrul grupei G a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026. Memphis Depay a înscris două goluri şi a devenit cel mai bun marcator din istoria naţionalei olandeze.

Prințul Depay! Blockbuster la Kaunas: Lituania - Olanda 2-3, cu Gertmonas, de la U Cluj, integralist

GERTMONAS, titular pentru Lituania



La Kaunas, olandezii au deschis scorul încă din minutul 11, când Cody Gakpo a fost omul cu pasa decisivă şi Memphis Depay a înscris, devenind golgeterul all-time al naționalei Olandei, cu 51 de goluri.



Minutul 33 a adus golul de 2-0 pentru olandezi, Quinten Timber marcând primul său gol pentru naţională. Însă gazdele au schimbat tabela în numai şapte minute, revenind incredibil. Gvidas Gineitis a redus din diferenţă în minutul 36, iar Edvinas Girdvainis a egalat în minutul 43.



După pauză Memphis Depay a înscris, în minutul 63, şi a ajuns la 52 de goluri marcate pentru naţionala olandeză. Oaspeţii au avut un final de partidă infernal, pentru că lituanienii au căutat să egaleze, însă, în cele din urmă, Lituania - Ţările de Jos s-a terminat 2-3, iar olandezii conduc în grupa G, cu 10 puncte din patru meciuri. Pe locul secund se află Polonia, cu 7 puncte tot din patru meciuri, urmată de Finalanda, cu 7 puncte. Lituania are trei puncte, iar Malta două.

