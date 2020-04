ULTIMATUM din partea UEFA! Pana la ce data trebuie sa anunte federatiile daca vor relua competitiile interne | OFICIAL

Din articol Liga 1 ar putea sa fie reluata la jumatatea lui iunie

UEFA a instiintat toate cele 55 de federatii asociate cu privire la reluarea competitiilor interne.

Data limita la care oficialii vor un raspuns concret este 25 mai, potrivit scrisorii oficiale semnate de presedintele Aleksander Ceferin.

"Asociatile sau Ligile Nationale ar trebuie sa fie pregatite ca pana la 25 mai sa comunice catre UEFA planurile pentru a relua competitiile domestice, incluzand data de reluare a meciurilor si formatul ales.

In cazul in care o competitie domestica e incheiata prematur, UEFA va avea nevoie de explicatii pana la 25 mai si de lista echipelor care vor fi prezente in sezonul urmator al competitiilor internationale", se arata in scrisoarea presedintelui UEFA.

Oficialii spera in continuare ca toate competitiile interne sa fie incheiate pana in luna august, cand ar urma sa fie incheiat si sezonul actual al Champions League si Europa League.

In acest moment sunt sanse ca echipele din Liga 1 sa isi poata relua antrenamentele incepand cu data de 16 mai, cand starea de urgenta va expira, iar sezonul ar putea incepe in prima sau a doua saptamana din iunie:

"Da, este posibil sa reluam activitatea de pregatire pe 16 mai. Avem nevoie de 11 date pentru a termina meciurile pana pe 20 iulie, avem meciuri de play-off, plus datele pentru Cupa Romaniei.

Am putea relua copetitia fie 6-7 iunie, fie saptamana urmatoare 13-14 iunie. La play-out nu e presiune din partea UEFA, acolo trebuie sa ne coordonam cu FRF pentru baraj.

Ideea este sa terminam prima faza a competitiei, play-off-ul pana pe 20 iulie, cu play-out-ul ne putem intinde mai mult", spunea Justin Stefan, secretar general al LPF, la PRO X.