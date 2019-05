Rasturnare de situatie la Juventus, Cristiano Ronaldo pregateste sampania! Cine poate veni in locul lui Allegri

O noua varianta de antrenor a aparut la Juventus dupa anuntul ca Massimiliano Allegri va parasi echipa in vara.

Campioana Italiei, Juventus Torino, viseaza in continuare la Zinedine Zidane! Fost jucator la Juve intre 1996 si 2001, Zidane ar urma sa il pregateasca din nou pe Cristiano Ronaldo, daca va accepta sa mearga la Torino. Impreuna, cei doi au castigat de 3 ori consecutiv UEFA Champions League.

Juventus a decis sa renunte la Allegri in ciuda faptului ca acesta a castigat titlul in fiecare sezon in care a pregatit echipa, iar variantele cel mai des vehiculate erau Didier Deschamps, Antonio Conte si Mauricio Pochettino. Insa pista Zidane ramane visul mai vechi al conducerii, vis care a primit o lovitura grea atunci cand Zidane a acceptat in primavara sa revina la Real Madrid, scriu cei de la Calciomercato.

Tensiuni la Real Madrid

Insa situatia lui Zidane la Real nu este deloc una fericita. Acesta a rabufnit in ultima conferinta de presa cand a venit vorba despre situatia portarilor de la echipa. Zidane a amenintat ca va pleca daca nu va putea el sa ia decizia in acest caz.

Presa italiana scrie ca cei de la Juventus au luat decizia de a renunta la Allegri tocmai pentru ca au existat semne ca revenirea lui Zidane la Torino dupa 18 ani este posibila.