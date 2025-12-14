Începând cu sezonul viitor, cluburile de peste Prut vor fi obligate să respecte criterii stricte privind utilizarea jucătorilor autohtoni, iar numărul stranierilor va fi limitat treptat.



Șefii fotbalului de la Chișinău au decis, în ședința Comitetului Executiv de pe 12 decembrie 2025, să pună piciorul în prag și să forțeze echipele să investească în jucătorii locali. Potrivit moldfootball.com, măsura vine într-un moment în care dezbaterea despre protejarea fotbaliștilor naționali este tot mai aprinsă în regiune, Moldova alegând o strategie similară cu regula U21 care a stârnit atâtea discuții în fotbalul românesc.



Noile reglementări vor intra în vigoare progresiv, începând cu ediția de campionat 2026-2027, și vor deveni tot mai aspre de la un an la altul, punând presiune pe cluburile care se bazau masiv pe legiuni de străini.



Planul pe trei ani: cum vor arăta echipele de start



Oficialii FMF au transmis că scopul principal este creșterea numărului de jucători moldoveni pe teren, introducând obligativitatea folosirii a doi tineri încă de anul viitor. Astfel, din sezonul 2026/2027, toate echipele din prima ligă vor fi obligate să aibă în teren, pe toată durata partidei:



Un jucător moldovean U21;



Un jucător moldovean U23.



Șurubul se strânge și mai tare în sezonul 2027/2028. Pe lângă cei doi tineri (U21 și U23), antrenorii vor trebui să găsească loc în primul "11" pentru încă un fotbalist moldovean, indiferent de vârstă. Practic, trei autohtoni vor fi bătuți în cuie pentru fiecare minut de joc.



Ultima etapă a acestui plan este prevăzută pentru sezonul 2028/2029. Regula se modifică ușor, dar rămâne extrem de restrictivă pentru importuri: echipele vor trebui să utilizeze un jucător U23 și alți trei fotbaliști moldoveni de orice vârstă. În total, patru jucători locali vor trebui să se afle permanent pe gazon.



Taxă usturătoare pentru transferurile de „afară”



Pe lângă impunerea jucătorilor autohtoni, Federația a lovit și financiar în politica de transferuri a cluburilor care preferă să aducă jucători de peste hotare.



În cadrul aceleiași ședințe, s-a stabilit o taxă considerabilă pentru înregistrarea fiecărui fotbalist străin. Cluburile vor trebui să scoată din buzunar suma de 15.000 de euro pentru fiecare stranier legitimat, o măsură menită să descurajeze transferurile pe bandă rulantă ale jucătorilor fără valoare certă.

