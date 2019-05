Cristiano Ronaldo, PROPUNERE SOC pentru banca lui Juventus! Pe cine vrea CR7 dupa plecarea lui Allegri: a castigat Champions League cu o rivala

Cristiano Ronaldo este una dintre vocile importante de la Juventus.

Cristiano Ronaldo a fost intrebat despre posibilul inlocuitor al lui Allegri, iar starul portughez a venit cu o propunere spectaculoasa. Potrivit Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo l-a propus pe Jose Mourinho.



Cristiano Ronaldo si Mourinho au colaborat trei ani si la Real Madrid si au avut o relatie tensionata. Jose Mourinho a mai antrenat in Serie A, pe Inter Milano, in perioada 2008-2010. A si castigat UEFA Champions League cu italienii in 2010.