Naționala pregătită de Tom Saintfiet a ajuns în sferturile de finală deși a condus doar 29 de minute în patru meciuri la acest turneu.



Partida din optimi a început prost pentru Mali. În minutul 26, fundașul Woyo Coulibaly a fost eliminat după o intrare dură asupra lui Hannibal Mejbri, iar tunisienii au controlat jocul cu un om în plus.



Superioritatea s-a concretizat târziu, în minutul 88, când Firas Chaouat a deschis scorul și părea să trimită Tunisia mai departe.



Mali s-a calificat în „sferturi” după ce a condus doar 29 de minute în patru meciuri



Finalul a fost însă nebun. În minutul 90+7, după intervenția VAR, Mali a primit penalty pentru henț, iar Lassine Sinayoko a egalat, trimițând meciul în prelungiri.



Calificarea s-a decis la penalty-uri, unde Mali a revenit spectaculos. Portarul Djigui Diarra a fost eroul serii după ce a apărat două execuții, iar El Bilal Toure a transformat lovitura decisivă pentru scorul final de 3-2.



Statisticile sunt uluitoare. Mali are patru meciuri fără victorie în timp regulamentar, patru remize, doar trei goluri marcate și doar 29 de minute în avantaj. În faza următoare, „Vulturii” vor întâlni Senegalul, pe 9 ianuarie, la Tanger.

