Căpitanul echipei Guineei Ecuatoriale, Carlos Akakpo, şi mijlocaşul Josete Miranda au fost suspendaţi fiecare pentru patru meciuri pentru că l-au insultat arbitrul congolez Messie Nkounou după înfrângerea cu 1-0 a echipei lor în faţa Sudanului, duminică, la Casablanca, înfrângere care i-a retrogradat pe ultimul loc în grupa E, scrie news.ro.

Două dintre aceste suspendări sunt însoţite de o perioadă de probă de un an, a precizat federaţia.

Suspendările intră în vigoare miercuri, la ultimul meci din grupă al Guineei Ecuatoriale împotriva Algeriei, la Rabat.

Traoré, care joacă la Sunderland, a fost condamnat la o amendă de 10.000 de dolari pentru „declaraţii jignitoare” făcute într-un interviu după victoria Algeriei cu 1-0 împotriva Burkina Faso, duminică, la Rabat.

„Este păcat, am pierdut cu 0-1 printr-un penalti. Cred că a fost penalti împotriva mea încă din prima fază a meciului”, a declarat Traoré. „Arbitrii strică jocul. Şi, la final, arbitrul m-a insultat.”

Traoré şi-a exprimat regretul după ce a fost pus sub acuzare de Confederaţia Africană de Fotbal, a indicat federaţia din Burkina.

