Al-Okhdood, echipa lui Marius Șumudică, a pierdut sâmbătă cu Al-Shabab, scor 0-2. Românul a bifat a zecea înfrângere.

Sâmbătă seară, în cadrul etapei a 26-a din campionatul Arabiei Saudite, formația antrenată de Marius Șumudică a cedat pe terenul celor de la Al-Shabab. Gazdele au controlat partida și au punctat în ambele reprize: mai întâi prin Abderrazak Hamdallah, în minutul 19, dintr-o lovitură de pedeapsă, apoi prin Yanick Carrasco, care a stabilit scorul final în minutul 58.

Zece înfrângeri pentru Șumudică

În urma acestui rezultat, Al-Okhdood rămâne într-o situație complicată în clasament, ocupând poziția a 17-a, cu doar 13 puncte acumulate. De cealaltă parte, Al-Shabab a urcat pe locul 12, cu un total de 29 de puncte.

Bilanțul lui Șumudică la cârma echipei Al-Okhdood, unde a fost instalat pe 5 ianuarie 2026, cuprinde două victorii, două remize și zece eșecuri în 14 partide oficiale.