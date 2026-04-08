Mii de mesaje au curs după decesul lui Mircea Lucescu în România și în străinătate. De la cluburile, antrenorii și fotbaliștii din România, presa internațională, UEFA și FIFA, până la Real Madrid, Inter, AC Milan, Andrea Pirlo, Henrikh Mkhitaryan sau Hakan Calhanoglu.

Dănuț Lupu: "Mircea Lucescu a fost cel mai mare antrenor din lume, vă spun și de ce"

Statisticile vorbesc de la sine pentru Mircea Lucescu: ocupă locul 3 all-time în clasamentul antrenorilor cu cele mai multe trofee, nu mai puțin de 35, inclusiv Cupa UEFA cu Șahtior Donețk (2009) sau Supercupa Europei cu Galatasaray (2000).

La numărul de trofee, Mircea Lucescu este devansat doar de Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Dănuț Lupu (59 de ani) este însă de părere că Mircea Lucescu le-a fost superior celor doi, descriindu-l pe fostul său tehnician drept cel mai mare antrenor din lume. Fostul internațional, care a lucrat cu "Il Luce" la Dinamo, Brescia și Rapid, a venit și cu argumente pentru afirmația sa curajoasă.

"Eu spun că Mircea Lucescu a fost cel mai mare antrenor din lume. Vă spun și de ce, dovedesc lucrul acesta. Sunt doi mari antrenori în fața lui, dar acei doi mari antrenori au antrenat în Anglia și în Spania, la niște echipe cu bugete extraordinar de mari.

Nea Mircea a făcut din Șahtior o echipă care a câștigat tot ce se putea câștiga. Aș fi vrut să-i văd și eu pe Guardiola și Ferguson că se duc în Ucraina să antreneze", a spus Dănuț Lupu, într-un interviu pentru PRO TV.

Dănuț Lupu: "În proporție de 99% din ceea ce sunt astăzi sunt datorită lui Mircea Lucescu"

Lupu, campion al României cu Dinamo și Rapid, a vorbit și despre impactul uriaș pe care Mircea Lucescu l-a avut nu numai asupra carierei sale, ci asupra întregii sale vieți.

"Pot să spun că, în 1986, mi-am cunoscut al doilea tată. În proporție de 99% din ceea ce sunt astăzi sunt datorită lui.

În momentul când m-a cunoscut, el m-a însurat, el m-a dus la școală să termin liceul. Păcat că trebuie să vorbesc la trecut de el, dar a fost omul care mi-a influențat foarte mult cariera și viața. El mi-a spus: 'Însoară-te dacă vrei să joci fotbal!'", a rememorat Lupu.