Legendarul antrenor s-a stins din viață marți seară, în jurul orei 20:30, la vârsta de 80 de ani, din cauza complicațiilor apărute după un infarct miocardic suferit cu câteva zile înainte.

Cu puțin timp înainte, „Il Luce” se aflase pe banca echipei naționale a României la barajul cu Turcia pentru calificarea la Cupa Mondială, meci pierdut cu 0-1.

La revenirea în țară i s-a făcut rău în cantonamentul primei reprezentative, iar ulterior a fost internat la Spitalul Universitar de Urgență București, unde a decedat.

Reacția lui Dan Șucu după dispariția lui Mircea Lucescu

La vestea tragică a reacționat și Dan Șucu, finanțatorul clubului Rapid București, una dintre echipele din România pe care Mircea Lucescu le-a antrenat.

„Cred cu tărie că avem datoria să ne uităm mai atent la felul în care ne tratăm valorile, nu doar să le plângem după ce nu mai sunt.

Mircea Lucescu și-a pus în slujba noastră până și ultima picătură de energie, fără să ceară nimic în schimb, iar recunoștința pe care o merita s-a transformat de prea multe ori în critici nedrepte.

Domnul Lucescu a fost vocea care a dat curaj, mintea care a construit și sufletul care a crezut mereu până la capăt. Dincolo de performanțe, va rămâne pentru totdeauna un exemplu de dedicare totală și demnitate într-un mediu care este adesea nedrept și apăsător.

Am pierdut mai mult decât un antrenor uriaș, ci un om care a construit, a inspirat și a dus mai departe acest sport cu o pasiune rară.

Condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au iubit și respectat. Mulțumim pentru tot, domnule Lucescu! Dumnezeu să vă odihnească în pace!”, a transmis Dan Șucu.

Mircea Lucescu a antrenat-o pe Rapid București în două mandate. Sub conducerea sa, giuleștenii au câștigat Cupa României 1998 și titlul de campioană în sezonul 1998–1999 din Liga 1.