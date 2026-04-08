VIDEO EXCLUSIV Cea mai dură reacție după moartea lui Mircea Lucescu: "Nu vedem două lumânări! Acum 3 săptămâni îl făceau senil"

Mircea Lucescu a decedat marți seară, la Spitalul Universitar, la vârsta de 80 de ani.

Mii de mesaje au curs după decesul lui Mircea Lucescu în România și în străinătate. De la cluburile, antrenorii și fotbaliștii din România, presa internațională, UEFA și FIFA, până la Real Madrid, Inter, AC Milan, Andrea Pirlo, Henrikh Mkhitaryan sau Hakan Calhanoglu. 

Dănuț Lupu: "Cu durere în suflet spun că Mircea Lucescu e mai apreciat în alte țări decât în România"

Dănuț Lupu (59 de ani), unul dintre "copiii" lui Mircea Lucescu, și-a exprimat dezamăgirea legată de modul în care legendarul antrenor a fost tratat în România, în special în ultima perioadă.

Lupu, care l-a avut antrenor pe Lucescu la Dinamo, Brescia și Rapid, crede că tehnicianul s-a bucurat de un respect mult mai mare în străinătate decât în țara sa.

"Nu știu ce înseamnă Mircea Lucescu în România. O spun cu durere în suflet, dar am văzut că e mai apreciat în alte țări decât în România. Chiar am rămas surprins că unii spuneau că a adormit pe o masă de masaj, iar azi am citit că îl făceau împăratul Lucescu. Stai puțin, acum 3 săptămâni era senil, iar acum e împăratul Lucescu?!

Aseară, la 20:32, cred că am fost printre primii care a aflat că a murit. A sunat telefonul toată seară, n-am răspuns nimănui. N-am răspuns gândindu-mă că acum trei zile unii îl făceau în toate felurile, iar acum, când au aflat că a murit, se duc să plângă pe la Arena Națională sau spitale. Nu e normal lucrul ăsta. Greșim foarte mult, suntem o țară care n-a știut niciodată să-și aprecieze valorile. Mi-au dovedit încă o dată cu nea Mircea.

Aseară, era meci în Champions League, Real Madrid - Bayern Munchen, și ei anunțau că a murit nea Mircea. Noi, dacă ne uitam așa puțin (n.r - privește spre Stadionul Rapid), nu vedem două lumânări.

Eu cred că nea Mircea a fost omul care a avut nevoie de oameni cât era în viață. Acum, ce nevoie să mai aibă de ei?", a spus Dănuț Lupu, într-un interviu pentru PRO TV.

Mircea Lucescu va fi înmormântat vineri la Cimitirul Bellu

Mircea Lucescu ne-a părăsit definitiv marți seara. Uriașul antrenor avea 80 de ani. Trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu va fi depus de astăzi la Arena Națională.

”Ceremonia va debuta miercuri, când sicriul va fi depus la Arena Națională. Accesul publicului larg va fi permis începând cu ora 17:00, printr-un circuit controlat menit să asigure fluiditatea fluxului de vizitatori. În aceeași seară, la ora 18:00, va avea loc o primă slujbă de priveghi.

Programul de vizitare va continua și pe parcursul zilei de joi, între orele 10:00 și 20:00, oferind tuturor celor care l-au admirat posibilitatea de a-i aduce un ultim omagiu.

Cortegiul funerar se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea la biserică va fi însă limitată la familie și invitați apropiați.

Ultima etapă a ceremoniei va avea loc la Cimitirul Bellu, începând cu ora 12:20. Momentul înhumării, programat pentru ora 13:10, va fi precedat de onoruri militare. Conform dorinței organizatorilor, accesul publicului larg va fi restricționat în incinta cimitirului, zona fiind delimitată exclusiv pentru familie și cercul restrâns de apropiați”, se precizează în comunicatul transmis presei.

