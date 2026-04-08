Dănuț Lupu (59 de ani), unul dintre "copiii" lui Mircea Lucescu, și-a exprimat dezamăgirea legată de modul în care legendarul antrenor a fost tratat în România, în special în ultima perioadă.

Mii de mesaje au curs după decesul lui Mircea Lucescu în România și în străinătate. De la cluburile, antrenorii și fotbaliștii din România, presa internațională, UEFA și FIFA, până la Real Madrid, Inter, AC Milan, Andrea Pirlo, Henrikh Mkhitaryan sau Hakan Calhanoglu.

Lupu, care l-a avut antrenor pe Lucescu la Dinamo, Brescia și Rapid, crede că tehnicianul s-a bucurat de un respect mult mai mare în străinătate decât în țara sa.

"Nu știu ce înseamnă Mircea Lucescu în România. O spun cu durere în suflet, dar am văzut că e mai apreciat în alte țări decât în România. Chiar am rămas surprins că unii spuneau că a adormit pe o masă de masaj, iar azi am citit că îl făceau împăratul Lucescu. Stai puțin, acum 3 săptămâni era senil, iar acum e împăratul Lucescu?!

Aseară, la 20:32, cred că am fost printre primii care a aflat că a murit. A sunat telefonul toată seară, n-am răspuns nimănui. N-am răspuns gândindu-mă că acum trei zile unii îl făceau în toate felurile, iar acum, când au aflat că a murit, se duc să plângă pe la Arena Națională sau spitale. Nu e normal lucrul ăsta. Greșim foarte mult, suntem o țară care n-a știut niciodată să-și aprecieze valorile. Mi-au dovedit încă o dată cu nea Mircea.

Aseară, era meci în Champions League, Real Madrid - Bayern Munchen, și ei anunțau că a murit nea Mircea. Noi, dacă ne uitam așa puțin (n.r - privește spre Stadionul Rapid), nu vedem două lumânări.

Eu cred că nea Mircea a fost omul care a avut nevoie de oameni cât era în viață. Acum, ce nevoie să mai aibă de ei?", a spus Dănuț Lupu, într-un interviu pentru PRO TV.