Zanotti: „Chivu a fost ca un tată pentru noi. O modestie incredibilă, sper să câștige totul”

Mattia Zanotti, antrenat timp de trei ani de Chivu la echipele de juniori ale lui Inter Milano, a vorbit despre impactul real pe care l-a avut românul la campioana Italiei.

Fostul fundaș al milanezilor a oferit detalii despre perioada în care a fost pregătit de tehnicianul român, la tineret. Zanotti a scos în evidență capacitatea lui Cristi Chivu de a gestiona atmosfera din sânul echipei, lăudând modestia acestuia, în ciuda faptului că este un fost câștigător al „Triplei” ca jucător.

„Când l-am avut eu, era chiar la începutul carierei. Am petrecut trei ani cu el și relația a fost superbă. Din moment ce a trăit în atâtea vestiare importante, înțelegea imediat în ce stare te aflai: când erai supărat, când erai fericit, când lucrurile nu mergeau. Abordarea lui era umană sută la sută, pentru noi era aproape un tată, un adevărat om de vestiar. Și apoi avea o umilință incredibilă: vorbim de cineva care a câștigat Tripla și venea să ne întrebe pe noi, tinerii, cum vedeam antrenamentele sau anumite situații”, a spus Zanotti pentru Sky Sport.

Misiune dificilă pe banca milanezilor

Deși crede în calitățile lui Chivu, fostul jucător s-a arătat surprins totuși de rapiditatea cu care românul a ajuns antrenor principal la o echipă de calibru, după scurta experiență de la Parma.

„Nu mă așteptam să ajungă atât de sus atât de repede, aș fi ipocrit să zic asta. A făcut un salt incredibil. Totuși, a fost foarte priceput și pentru că s-a trezit într-o situație deloc ușoară: a venit după un antrenor precum Inzaghi, care a făcut lucruri incredibile. Chivu a știut să-i motiveze pe jucători și să facă un an formidabil. Sper cu adevărat să reușească să câștige totul, pentru că realizează ceva grandios”, a mai zis fundașul italian.

