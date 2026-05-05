Zanotti: „Chivu a fost ca un tată pentru noi. O modestie incredibilă, sper să câștige totul”

Fostul fundaș al milanezilor a oferit detalii despre perioada în care a fost pregătit de tehnicianul român, la tineret. Zanotti a scos în evidență capacitatea lui Cristi Chivu de a gestiona atmosfera din sânul echipei, lăudând modestia acestuia, în ciuda faptului că este un fost câștigător al „Triplei” ca jucător.

„Când l-am avut eu, era chiar la începutul carierei. Am petrecut trei ani cu el și relația a fost superbă. Din moment ce a trăit în atâtea vestiare importante, înțelegea imediat în ce stare te aflai: când erai supărat, când erai fericit, când lucrurile nu mergeau. Abordarea lui era umană sută la sută, pentru noi era aproape un tată, un adevărat om de vestiar. Și apoi avea o umilință incredibilă: vorbim de cineva care a câștigat Tripla și venea să ne întrebe pe noi, tinerii, cum vedeam antrenamentele sau anumite situații”, a spus Zanotti pentru Sky Sport.