Cu doar câteva zile în urmă, Mircea Lucescu s-a aflat pe banca echipei naționale la barajul cu Turcia pentru calificarea la Cupa Mondială, meci pierdut de prima reprezentativă cu scorul de 0-1. La revenirea în țară au început problemele pentru Il Luce. I s-a făcut rău în cantonamentul echipei naționale, a suferit un infarct miocardic, iar câteva zile mai târziu s-a stins.

A doua zi după moartea legendarului antrenor, Dănuț Lupu, unul dintre jucători care au fost extrem de apropiați de Mircea Lucescu, a acordat un interviu în exclusivitate pentru PRO TV în care a vorbit despre tehnicianul care a scris istorie în fotbalul mondial.

Întrebat dacă noul stadion Dinamo ar trebui să poarte numele lui Mircea Lucescu, Dănuț Lupu a venit cu o idee mai bună. Fostul fotbalist de la Dinamo și de la Rapid a mărturisit că întregul campionat românesc ar trebui să se numească ”Mircea Lucescu”.

”(n.r. Ar fi frumos ca noul stadion Dinamo să îi poarte numele?) Nu, frumos ar fi ca tot campionatul din România să se numească 'Mircea Lucescu', nu doar un stadion. E părerea mea! Eu cred că ar fi mai frumos 'campionatul Mircea Lucescu'. Spun că a fost un om prea mare pentru fotbal ca să îi poarte doar un stadion numele”, a spus Dănuț Lupu pentru PRO TV și Sport.ro.